5 країн ЄС хочуть обмеження ще більшої кількості українських продуктів
Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини скерували пропозиції до Європейської комісії.
Про це пише агенція PAP.
Країни направили лист до Єврокомісії щодо вирішення проблеми імпорту аграрної продукції з України.
Пропозиція Єврокомісії щодо заходів для розблокування українського імпорту не повинна обмежуватися лише пшеницею, кукурудзою, насінням ріпаку та соняшнику, йдеться в листі від 5 держав Європейського Союзу
"Ми пропонуємо розширити сферу застосування також на соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти", – написано в листі.
Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина і Угорщина просять продовжити дію заходів після закінчення режиму скасування мит на товари з України, яке має відбутись в червні цього року.
"Скасування цих заходів може розглядатися лише після відновлення ринкової рівноваги в прикордонних або прилеглих державах-членах", – йдеться в листі.
Ці держави Євросоюзу хочуть якнайшвидше підготувати черговий пакет підтримки для постраждалих фермерів. Вони такоє вимагають запровадити механізм автоматичної підтримки в аналогічних ситуаціях в майбутньому.