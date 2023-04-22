Матеріали:
Теми:

5 країн ЄС хочуть обмеження ще більшої кількості українських продуктів

22 квітня 2023, 10:28
5 країн ЄС хочуть обмеження ще більшої кількості українських продуктів
Фото: LRT
Низка країн ЄС просять Єврокомісію заборонити імпорт ще більшої кількості продуктів з України.

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини скерували пропозиції до Європейської комісії. 

Про це пише агенція PAP.

Країни направили лист до Єврокомісії щодо вирішення проблеми імпорту аграрної продукції з України.

Пропозиція Єврокомісії щодо заходів для розблокування українського імпорту не повинна обмежуватися лише пшеницею, кукурудзою, насінням ріпаку та соняшнику, йдеться в листі від 5 держав Європейського Союзу 

"Ми пропонуємо розширити сферу застосування також на соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти", – написано в листі. 

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина і Угорщина просять продовжити дію заходів після закінчення режиму скасування мит на товари з України, яке має відбутись в червні цього року.

"Скасування цих заходів може розглядатися лише після відновлення ринкової рівноваги в прикордонних або прилеглих державах-членах", – йдеться в листі.

Ці держави Євросоюзу хочуть якнайшвидше підготувати черговий пакет підтримки для постраждалих фермерів. Вони такоє вимагають запровадити механізм автоматичної підтримки в аналогічних ситуаціях в майбутньому.

ЄСЗАБОРОНАагро

Останні матеріали

США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Технології
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 17:13
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з
Політика
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 13:05
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Політика
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 10:04
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється