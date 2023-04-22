5 країн ЄС хочуть обмеження ще більшої кількості українських продуктів

Низка країн ЄС просять Єврокомісію заборонити імпорт ще більшої кількості продуктів з України.

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини скерували пропозиції до Європейської комісії.

Про це пише агенція PAP.

Країни направили лист до Єврокомісії щодо вирішення проблеми імпорту аграрної продукції з України.

Пропозиція Єврокомісії щодо заходів для розблокування українського імпорту не повинна обмежуватися лише пшеницею, кукурудзою, насінням ріпаку та соняшнику, йдеться в листі від 5 держав Європейського Союзу

"Ми пропонуємо розширити сферу застосування також на соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти", – написано в листі.

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина і Угорщина просять продовжити дію заходів після закінчення режиму скасування мит на товари з України, яке має відбутись в червні цього року.

"Скасування цих заходів може розглядатися лише після відновлення ринкової рівноваги в прикордонних або прилеглих державах-членах", – йдеться в листі.

Ці держави Євросоюзу хочуть якнайшвидше підготувати черговий пакет підтримки для постраждалих фермерів. Вони такоє вимагають запровадити механізм автоматичної підтримки в аналогічних ситуаціях в майбутньому.