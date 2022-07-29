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62% українців готові почекати довше на вступ у ЄС заради інтересів держави

62% українців вважають, що Україна має відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на певні вимоги на шляху до вступу у ЄС, навіть якщо через це відкладеться в часі набуття повноправного членства.
62% українців готові почекати довше на вступ у ЄС заради інтересів держави Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
 
Як відзначається, в українському суспільстві є консенсус щодо вступу до ЄС - 81% підтримують його. 
 
При цьому 62% респондентів загалом дотримуються думки, що Україна має відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на певні вимоги, навіть якщо через це відкладеться в часі набуття повноправного членства.
 
Водночас 31% респондентів вважають, що Україна має схвалювати всі необхідні закони та виконувати всі вимоги ЄС, аби тільки якнайшвидше стати членом організації.
 
 
 
Більшість жителів у всіх регіонах України скоріше обирає варіант відстоювати інтереси і не погоджуватися на окремі вимоги, навіть якщо через це відкладеться вступ до ЄС.
 

 
Заступник директора КМІС Антон Грушецький відзначив, що ці дані показують, що прагнення українців набути членства у ЄС не є повністю беззастережним і загалом українці відчувають, що є певні питання, які потребують справедливої та уважної дискусії з ЄС.
 
Опитування було проведене 6-20 липня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
 
Опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). 
 
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року.
 
Раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року.
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29 07 2022 13:32
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