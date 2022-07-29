62% українців готові почекати довше на вступ у ЄС заради інтересів держави

62% українців вважають, що Україна має відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на певні вимоги на шляху до вступу у ЄС, навіть якщо через це відкладеться в часі набуття повноправного членства.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Як відзначається, в українському суспільстві є консенсус щодо вступу до ЄС - 81% підтримують його.

При цьому 62% респондентів загалом дотримуються думки, що Україна має відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на певні вимоги, навіть якщо через це відкладеться в часі набуття повноправного членства.

Водночас 31% респондентів вважають, що Україна має схвалювати всі необхідні закони та виконувати всі вимоги ЄС, аби тільки якнайшвидше стати членом організації.

Більшість жителів у всіх регіонах України скоріше обирає варіант відстоювати інтереси і не погоджуватися на окремі вимоги, навіть якщо через це відкладеться вступ до ЄС.





Заступник директора КМІС Антон Грушецький відзначив, що ці дані показують, що прагнення українців набути членства у ЄС не є повністю беззастережним і загалом українці відчувають, що є певні питання, які потребують справедливої та уважної дискусії з ЄС.

Опитування було проведене 6-20 липня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року.

Раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року.