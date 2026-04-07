Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ABC News порахувало, скільки дронів Україна запустила по росії за березень

07 квітня 2026, 11:29
ABC News порахувало, скільки дронів Україна запустила по росії за березень
Фото: abcnews
Видання зазначає, що Міноборони рф публікує дані лише про ті дрони, які нібито були збиті.
У березні 2026 року українські військові запустили по росії більше ударних безпілотників, аніж рф по Україні.
 
Про це пише ABC News із посиланням на зведення, опубліковані Повітряними силами України та Міністерством оборони рф.
 
Так, російська сторона в березні повідомила про збиття 7347 українських дронів, що є найвищим показником, про який повідомляла москва від початку повномасштабного вторгнення, пише ABC. Видання зазначає, що Міноборони рф публікує дані лише про ті дрони, які нібито були збиті.
 
Тим часом Повітряні сили України відзвітували про 6462 російські дрони й 138 ракет, якими рф атакувала протягом березня. З них 5833 дрони (близько 90%) та 102 ракети (близько 74%) були знешкоджені.
 
Отож, згідно з даними, у березні Україну щодня атакували в середньому трохи більш ніж 208 дронів та чотири ракети, тоді як росію — 237 безпілотників. ABC News зазначає, що не може самостійно перевірити опубліковані зведення.
 
Найбільшу ж атаку по Україні цього місяця росія здійснила 24 березня, коли запустила 948 дронів і 34 ракети. Тоді окупанти атакували українські міста і вночі, і вдень.

 

росія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Cуспільство
Cуспільство
Політика
Політика
Політика
Політика
Технології
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється