ABC News порахувало, скільки дронів Україна запустила по росії за березень

У березні 2026 року українські військові запустили по росії більше ударних безпілотників, аніж рф по Україні.

Про це пише ABC News із посиланням на зведення, опубліковані Повітряними силами України та Міністерством оборони рф.

Так, російська сторона в березні повідомила про збиття 7347 українських дронів, що є найвищим показником, про який повідомляла москва від початку повномасштабного вторгнення, пише ABC. Видання зазначає, що Міноборони рф публікує дані лише про ті дрони, які нібито були збиті.

Тим часом Повітряні сили України відзвітували про 6462 російські дрони й 138 ракет, якими рф атакувала протягом березня. З них 5833 дрони (близько 90%) та 102 ракети (близько 74%) були знешкоджені.