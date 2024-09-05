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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена готує нову пропозицію щодо припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Гази

05 вересня 2024, 21:55
Адміністрація Байдена готує нову пропозицію щодо припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Гази
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
Його можуть доробити до кінця цього тижня.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагатиметься найближчими днями висунути нову пропозицію щодо припинення вогню у Секторі Гази та звільнення заручників. Білий дім спрямує зусилля на вирішення основних проблем, що стоять за багатомісячним глухим кутом у переговорах між Ізраїлем та Хамас.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Більшу частину угоди вже узгодили, проте залишається знайти рішення ще кількох перешкод. Насамперед йдеться про вимогу Ізраїлю залишити війська у Філадельфійському коридорі, буферній зоні на півдні Гази біля кордону з Єгиптом. Також сторони не можуть узгодити конкретних осіб, яких включать в обмін заручниками Хамас і палестинськими в'язнями. 

За словами американського посадовця, новий проєкт угоди можуть доробити наступного тижня або навіть раніше. Він додав, що представити його можуть навіть цими вихідними. 

"Ми всі відчуваємо терміновість", — заявив інший співрозмовник агентства.

Учасники переговорів відчувають, що перемирʼя у Газі "вислизає", зазначають журналісти. Перепоною цьому стало, зокрема, вбивство шістьох заручників у полоні Хамас.

СШАХАМАСІзраїльСектор Гази

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