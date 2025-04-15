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ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа не має єдиної стратегії щодо торговельної війни з Китаєм – NYT

15 квітня 2025, 19:10
Адміністрація Трампа не має єдиної стратегії щодо торговельної війни з Китаєм – NYT
Фото: DW
США почали торговельну війну з Китаєм ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли узгодити свої позиції.

Чиновники Білого дому розходяться в думках у питанні торговельної війни з Китаєм. Вони не виробили єдиної позиції.

Про це повідомляє The New York Times.

Кілька неназваних чиновників адміністрації Трампа розповіли виданню, що "глибокий розкол" у Білому домі пов'язаний із питанням того, як США мають поводитися з Китаєм.

Згідно з чутками, США почали торговельну війну з Китаєм ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли узгодити свої позиції, а тим більше вирішити, які питання мають найбільше значення.

У підсумку виникла неузгодженість щодо стратегії стосовно Китаю. Деякі чиновники виступали по телебаченню і заявляли, що тарифи Трампа проти Пекіна були покликані примусити другу за величиною економіку світу до угоди.

Інші чиновники наполягали на тому, що американський лідер намагається створити самодостатню американську економіку, яка не залежатиме від свого головного геополітичного конкурента, навіть якщо це означає відмову від двосторонньої торгівлі товарами та послугами на суму 640 мільярдів доларів.

2 квітня 2025 року адміністрація Трампа офіційно запровадила "взаємні" мита, які торкнулися близько 185 країн.

Мінімальний розмір тарифу становив 10% (зокрема й для України).

9 квітня Трамп оголосив 90-денну паузу у митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.

Загальний розмір мит на імпорт китайських товарів до США становить 145%.

СШАКитайДональд Трампмита

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