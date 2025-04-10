Адміністрація Трампа скорочує доступ до щоденної доповіді президента через підозри до розвідки

Члени адміністрації з перших днів другого терміну Трампа планували скоротити доступ до так званої "Щоденної доповіді президенту".

Адміністрація Дональда Трампа жорстко обмежила коло осіб, які мають доступ до особливо секретної щоденної доповіді, яку готує розвідка для президента США.

Про це повідомляє CNN.

Члени адміністрації з перших днів другого терміну Трампа планували скоротити доступ до так званої "Щоденної доповіді президенту" (President's Daily Brief, або PDB ).

Почасти це було пов’язано з тим, що під час його першого терміну деталі з доповіді інколи просочувалися у пресу, що сприяло виникненню у президента відчуття, що розвідувальна спільнота намагається його розхитати.

За словами одного з джерел, спочатку керівник апарату Білого дому Сьюзі Уайлс особисто затверджувала тих, хто матиме доступ до документа.

Тепер директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард контролює документ і взяла на себе відповідальність за те, хто має до нього доступ.

Телеканал зазначає, що немає нічого незвичайного в тому, що нові адміністрації переглядають коло осіб, які мають доступ до PDB.

Співробітники розвідки, відповідальні за її створення, зазвичай звертаються до нової адміністрації з питанням про те, хто повинен її отримати, і спочатку посадовці часто йдуть на обмеження доступу.

Однак Трамп з часів свого першого терміну має глибоку недовіру до розвідувальної спільноти, а у своїй другій адміністрації він призначив посадовців, які відкрито поділяють його підозри.

Нинішні та колишні посадовці кажуть, що обмеження доступу до PDB відбувається на тлі намірів президента і його вищих посадових осіб перекрити витоки і припиняти діяльність тих, кого вони вважають підривними елементами в розвідувальній спільноті.

Один з посадовців, який спілкувався з телеканалом, охарактеризував це як "проблему великої недовіри, що зберігається".

Експосадовці кажуть, що скорочення доступу до PDB – це двозначний крок, який може сприяти зміцненню довіри між президентом і розвідспільнотою, але може також посилити розбіжності всередині уряду і призвести до дезорганізації зовнішньої політики.

Раніше стало відомо, що офіс генерального інспектора Пентагону пообіцяв ретельно перевірити повідомлення, відправлені главою Міноборони США Пітом Гегсетом у чаті в додатку Signal, де міністр та інші високопосадовці адміністрації американського президента Дональда Трампа обговорювали військові удари по хуситах у Ємені минулого місяця.