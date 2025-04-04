Пентагон перевірить, чи були порушені секретні норми обміну даними в чаті Signal

Розслідування стартує на вимогу комітету Сенату США з питань збройних сил.

Офіс генерального інспектора Пентагону в четвер, 3 квітня, пообіцяв ретельно перевірити повідомлення, відправлені главою Міноборони США Пітом Гегсетом у чаті в додатку Signal, де міністр та інші високопосадовці адміністрації американського президента Дональда Трампа обговорювали військові удари по хуситах у Ємені минулого місяця.

Про це повідомляє The Guardian.

Розслідування розпочато на вимогу комітету Сенату з питань збройних сил після того, як з'явилися повідомлення про те, що в чаті, до якого радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц додав журналіста, обговорювалися, ймовірно, секретні розвідувальні дані стосовно операції в Ємені, включаючи час ударів і моделі літаків.

"Розслідування визначить, якою мірою міністр оборони та інші співробітники Міністерства оборони дотримувалися політики та процедур відомства щодо використання комерційного додатку для обміну повідомленнями в службових цілях", - йдеться в записці виконувача обов'язків генерального інспектора Пентагону Стіва Стеббінса.

Голова сенатського комітету з питань збройних сил республіканець Роджер Вікер і член комітету від Демократичної партії Джек Рід звернулися з проханням провести розслідування після того, як дізналися, що головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг був випадково доданий у секретний чат. Серед учасників чату, окрім Волца та Гегсета, були, в тому числі, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор Національної розвідки Тулсі Габбард, глава ЦРУ Джон Реткліфф та інші високопосадовці.

"Цей чат, як стверджується, містив секретну інформацію, що стосується військових дій у Ємені. Якщо це правда, то виникає питання щодо використання незасекречених мереж для обговорення чутливої секретної інформації, а також обміну такою інформацією з тими, хто не має належного допуску і не повинен її знати”, - написали сенатори у своєму листі.

The Atlantic опублікувало повідомлення, які Гегсет відправляв у Signal, зокрема, про оперативні дані ударів по цілях хуситів, такі як час старту винищувачів F-18, скидання бомб і запуску ракет Tomahawk — надіслані до того, як операція була проведена.

Білий дім і сам Гегсет стверджують, що повідомлення в Signal не містили секретної інформації. Проте, згідно з правилами Пентагону щодо конфіденційних даних, детальні військові плани, які обговорювалися в чаті Signal, мали б бути засекречені принаймні на рівні “таємно”, тоді як деякі з оновлень в режимі реального часу могли мати вищий рівень секретності.

Колишній юрист Державного департаменту Браян Фінукейн сказав Guardian, що специфіка інформації про літаки свідчить про її секретність.

"З мого досвіду, подібні деталі перед операцією були б засекречені", - зазначив юрист.