Аеропорт Осло тимчасово зупиняв посадки літаків через підозру на присутність дронів

Інцидент викликав короткочасну затримку рейсів, однак обійшлося без перенаправлень чи серйозних перебоїв у розкладі.

У понеділок рано-вранці в міжнародному аеропорту Осло тимчасово призупинили посадку літаків через повідомлення про помічений безпілотник поблизу летовища.

Про це повідомив оператор аеропорту компанія Avinor, передає агенція Reuters.

"Один або кілька літаків очікували в повітрі, доки ситуацію не з’ясували. Жоден рейс не був перенаправлений до альтернативних аеропортів", - заявив речник Avinor у коментарі.

За даними норвезького інформаційного агентства з посиланням на поліцію, приблизно опівночі пілот авіакомпанії Norwegian Air заявив, що під час заходу на посадку бачив у повітрі від трьох до п’яти дронів.

У компанії Avinor повідомили, що подальших збоїв у роботі аеропорту не зафіксовано.

Останніми тижнями кілька країн Європейського Союзу вже стикалися з порушеннями авіаційного сполучення через появу дронів у повітряному просторі. У низці випадків європейські уряди звинувачують у цьому Росію, однак Кремль свою причетність заперечує.

