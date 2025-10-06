Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Аеропорт Осло тимчасово зупиняв посадки літаків через підозру на присутність дронів

06 жовтня 2025, 15:31
Аеропорт Осло тимчасово зупиняв посадки літаків через підозру на присутність дронів
Осло. Фото: Михайло Гема
Інцидент викликав короткочасну затримку рейсів, однак обійшлося без перенаправлень чи серйозних перебоїв у розкладі.

У понеділок рано-вранці в міжнародному аеропорту Осло тимчасово призупинили посадку літаків через повідомлення про помічений безпілотник поблизу летовища. 

Про це повідомив оператор аеропорту компанія Avinor, передає агенція Reuters.

"Один або кілька літаків очікували в повітрі, доки ситуацію не з’ясували. Жоден рейс не був перенаправлений до альтернативних аеропортів", - заявив речник Avinor у коментарі.

За даними норвезького інформаційного агентства з посиланням на поліцію, приблизно опівночі пілот авіакомпанії Norwegian Air заявив, що під час заходу на посадку бачив у повітрі від трьох до п’яти дронів.

У компанії Avinor повідомили, що подальших збоїв у роботі аеропорту не зафіксовано.

Останніми тижнями кілька країн Європейського Союзу вже стикалися з порушеннями авіаційного сполучення через появу дронів у повітряному просторі. У низці випадків європейські уряди звинувачують у цьому Росію, однак Кремль свою причетність заперечує.

Лише вчора ми писали, що аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через повітряні кулі.

 

Останні матеріали

Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється