Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через повітряні кулі – Reuters

Аеропорт Вільнюса на декілька годин зупиняв роботу через повітряні кулі в повітряному просторі Литви.

Литва відновила повітряне сполучення у своєму найбільшому та найзавантаженішому аеропорту рано в неділю після декількох годин припинення польотів та переспрямування рейсів через повітряні кулі, які, ймовірно, літали в її повітряному просторі.

Рух літаків було відновлено о 4:50 ранку (за місцевим часом) після рішення, ухваленого пізно ввечері в суботу, про тимчасове закриття повітряного простору "через можливе наближення серії повітряних куль у напрямку Вільнюського аеропорту".

Через обмеження було скасовано та відкладено близько 30 рейсів, постраждало майже 6 000 пасажирів. Частину рейсів перенаправили до сусідніх країн — Латвії та Польщі, а кілька вильотів узагалі не відбулося. Один літак, що мав прилетіти з Копенгагена, повернувся назад до Данії.

За словами голови Національного центру управління кризами Литви, у напрямку Вільнюса рухалося 13 повітряних куль. Згідно з повідомленнями Федерального управління авіації США, обмеження були пов’язані з "польотами повітряних куль". Хто саме їх запустив і з якою метою — поки що невідомо.