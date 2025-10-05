Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через повітряні кулі – Reuters

05 жовтня 2025, 15:15
Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через повітряні кулі – Reuters
Фото: hyser.com.ua
У напрямку Вільнюса рухалося 13 повітряних куль
Аеропорт Вільнюса на декілька годин зупиняв роботу через повітряні кулі в повітряному просторі Литви.
 
Про це пише Reuters.
 
Литва відновила повітряне сполучення у своєму найбільшому та найзавантаженішому аеропорту рано в неділю після декількох годин припинення польотів та переспрямування рейсів через повітряні кулі, які, ймовірно, літали в її повітряному просторі.
 
Рух літаків було відновлено о 4:50 ранку (за місцевим часом) після рішення, ухваленого пізно ввечері в суботу, про тимчасове закриття повітряного простору "через можливе наближення серії повітряних куль у напрямку Вільнюського аеропорту".
 
Через обмеження було скасовано та відкладено близько 30 рейсів, постраждало майже 6 000 пасажирів. Частину рейсів перенаправили до сусідніх країн — Латвії та Польщі, а кілька вильотів узагалі не відбулося. Один літак, що мав прилетіти з Копенгагена, повернувся назад до Данії.
 
За словами голови Національного центру управління кризами Литви, у напрямку Вільнюса рухалося 13 повітряних куль. Згідно з повідомленнями Федерального управління авіації США, обмеження були пов’язані з "польотами повітряних куль". Хто саме їх запустив і з якою метою — поки що невідомо.

 

аеропортВільнюсвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється