Афганістан блокує соцмережі: Instagram, Facebook і Snapchat стали недоступними
Влада Афганістану обмежила доступ до популярних соціальних мереж Instagram, Facebook та Snapchat.
Про це повідомляє міжнародна служба моніторингу інтернету NetBlocks.
"Дані свідчать, що платформи Instagram, Facebook і Snapchat стали недоступними для користувачів низки інтернет-провайдерів у країні. Інцидент стався після перебоїв у роботі телекомунікацій, які фіксувалися минулого тижня", - йдеться в повідомленні NetBlocks.
Раніше організація вже фіксувала повне відключення інтернету в Афганістані — це пояснювалося заходами, які таліби обґрунтовують необхідністю «забезпечення дотримання моральності».
Нещодавно в Афганістані також частково відновили доступ до інтернету та мобільного зв’язку після того, як 29 вересня талібський уряд повністю знеструмив телекомунікаційні мережі. Це викликало широкий міжнародний резонанс та осуд.