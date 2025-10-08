Афганістан блокує соцмережі: Instagram, Facebook і Snapchat стали недоступними

Ймовірно, це пов'язано із посиленням цензури режиму талібів.

Влада Афганістану обмежила доступ до популярних соціальних мереж Instagram, Facebook та Snapchat.

Про це повідомляє міжнародна служба моніторингу інтернету NetBlocks.

"Дані свідчать, що платформи Instagram, Facebook і Snapchat стали недоступними для користувачів низки інтернет-провайдерів у країні. Інцидент стався після перебоїв у роботі телекомунікацій, які фіксувалися минулого тижня", - йдеться в повідомленні NetBlocks.

Раніше організація вже фіксувала повне відключення інтернету в Афганістані — це пояснювалося заходами, які таліби обґрунтовують необхідністю «забезпечення дотримання моральності».

Нещодавно в Афганістані також частково відновили доступ до інтернету та мобільного зв’язку після того, як 29 вересня талібський уряд повністю знеструмив телекомунікаційні мережі. Це викликало широкий міжнародний резонанс та осуд.