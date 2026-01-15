Албанія готова посилити підтримку України та приєднатися до програми PURL

Глава МЗС Албанії приділила окрему увагу двостороннім гарантіям безпеки, які були підписані минулого року між президентом Володимиром Зеленським та албанським прем'єром.

Тирана офіційно підтвердила готовність брати активну участь у міжнародних програмах допомоги та дотримуватися зобов'язань перед Києвом.

Про це заявила міністерка закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі під час спільної пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою, передає Інтерфакс-Україна.

Спіропалі анонсувала участь країни у програмі PURL (програма відновлення та безпекової логістики). Вона наголосила, що уряд та прем'єр-міністр Еді Рама налаштовані на глибоке вивчення цього механізму та активну роботу в його межах вже у 2026 році.

"Наш прем'єр-міністр і наш уряд налаштовані на вивчення та участь у програмі PURL. Ми розглядаємо наші зобов'язання в НАТО як розподіл спільного тягаря, і абсолютно готові у 2026 році долучатися до програм – не лише для себе, а й для інших", – заявила спікерка.

Глава МЗС Албанії приділила окрему увагу двостороннім гарантіям безпеки, які були підписані минулого року між президентом Володимиром Зеленським та албанським прем'єром. Тирана запевнила у повній готовності виконувати всі взяті на себе зобов'язання.

"Щодо підписаних гарантій безпеки, які були укладені між президентом Зеленським і нашим прем’єр-міністром Еді Рамою минулого року: так, ми готові долучатися. Ми будемо дуже уважно дотримуватися умов. А також беремо на себе повну відповідальність за всі підписані умови", – додала Еліза Спіропалі.