ПОЛІТИКА

Албанія готова посилити підтримку України та приєднатися до програми PURL

15 січня 2026, 16:18
Фото: Google
Глава МЗС Албанії приділила окрему увагу двостороннім гарантіям безпеки, які були підписані минулого року між президентом Володимиром Зеленським та албанським прем'єром.

Тирана офіційно підтвердила готовність брати активну участь у міжнародних програмах допомоги та дотримуватися зобов'язань перед Києвом.

Про це заявила міністерка закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі під час спільної пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою, передає Інтерфакс-Україна.

Спіропалі анонсувала участь країни у програмі PURL (програма відновлення та безпекової логістики). Вона наголосила, що уряд та прем'єр-міністр Еді Рама налаштовані на глибоке вивчення цього механізму та активну роботу в його межах вже у 2026 році.

"Наш прем'єр-міністр і наш уряд налаштовані на вивчення та участь у програмі PURL. Ми розглядаємо наші зобов'язання в НАТО як розподіл спільного тягаря, і абсолютно готові у 2026 році долучатися до програм – не лише для себе, а й для інших", – заявила спікерка.

Глава МЗС Албанії приділила окрему увагу двостороннім гарантіям безпеки, які були підписані минулого року між президентом Володимиром Зеленським та албанським прем'єром. Тирана запевнила у повній готовності виконувати всі взяті на себе зобов'язання.

"Щодо підписаних гарантій безпеки, які були укладені між президентом Зеленським і нашим прем’єр-міністром Еді Рамою минулого року: так, ми готові долучатися. Ми будемо дуже уважно дотримуватися умов. А також беремо на себе повну відповідальність за всі підписані умови", – додала Еліза Спіропалі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до ініціативи PURL, у рамках якої держави закуповують у США зброю для України, приєдналось загалом вже 24 країни.
