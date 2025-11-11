Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Аналітики ISW оцінили ситуацію навколо Покровська та Мирнограда

11 листопада 2025, 09:09
Фото: Генштаб ЗСУ
Аналітики пишуть, що українські підрозділи нещодавно звільнили Родинське (на північ від Покровська), намагаючись утримати північний фланг "кишені".
Ситуація в районі Покровська та Мирнограда Донецької області залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів так званої "кишені", а росіяни продовжують наступати в цьому районі.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Аналітики пишуть, що українські підрозділи нещодавно звільнили Родинське (на північ від Покровська), намагаючись утримати північний фланг "кишені".
 
Водночас бійці Сил оборони одночасно проводять контрнаступ у Покровську та на його західних околицях, щоб запобігти подальшому просуванню окупантів на південному фланзі "кишені".
 
"Просування російських військ на півночі та заході Покровська останніми днями сповільнилося, імовірно, через постійні контрнаступальні дії українських військ", - ідеться у звіті.
 
Однак російські війська продовжують просування на сході та півдні Покровська. ISW пише: це може свідчити про те, що ворог спробує створити "підкишеню" для підтримання своїх зусиль з оточення українських військ у місті та, зрештою, змусити Сили Оборони відступити ширше.
 
Росіяни, ймовірно, також зберігають контроль над вогнем по наших наземних лініях комунікацій (GLOC) у "кишені", що ускладнює українську логістику.
 
"російські сили, схоже, працюють одночасно над завершенням оточення всієї "кишені" та її зменшенням. Перспективи і терміни цих зусиль залишаються неясними", - пишуть аналітики.
 
В Інституті вивчення війни нагадують, що 10 листопада в Генштабі ЗСУ заявляли - логістику до Мирнограда ускладнено, але вона здійснюється; інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

