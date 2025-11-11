Аналітики ISW оцінили ситуацію навколо Покровська та Мирнограда

Аналітики пишуть, що українські підрозділи нещодавно звільнили Родинське (на північ від Покровська), намагаючись утримати північний фланг "кишені".

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда Донецької області залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів так званої "кишені", а росіяни продовжують наступати в цьому районі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що українські підрозділи нещодавно звільнили Родинське (на північ від Покровська), намагаючись утримати північний фланг "кишені".

Водночас бійці Сил оборони одночасно проводять контрнаступ у Покровську та на його західних околицях, щоб запобігти подальшому просуванню окупантів на південному фланзі "кишені".