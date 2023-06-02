Аналітики прокоментували реакцію рф на рейди в Бєлгородській області – ISW

У російському суспільстві та інформаційному просторі спостерігається підвищена тривожність.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що реакція російської влади на операції в Бєлгородській області говорить про "підвищену тривогу щодо війни в Україні" в інфопросторі та суспільстві росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу, що влада Бєлгородської області оголосила про евакуацію 200 дітей до Пензенської області. Окрім того, 3 червня планують евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської областей.

"Деякі російські блогери використали ситуацію в Білгородській області для критики російського керівництва. Інші стверджували, що обмежені рейди є провісниками українських контрнаступальних операцій", ‒ зазначають в ISW.

У звіті зазначають, що 1 червня підрозділи "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" здійснили чергову операцію в Бєлгородській області.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що "на території Бєлгородської області не було ворога" під час спроби прориву, хоча на відеозаписах з геолокацією видно, що нібито військові зазначених підрозділів діяли на російській території.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 1 червня, що президент росії владімір путін постійно отримує інформацію про ситуацію в Бєлгородській області, і що особисто нагородив голову Шебекінського району Володимира Жданова "орденом Мужності" за його реакцію на ситуацію на кордоні.

Водночас, фахівці звертають увагу на те, що 1 червня Гладков домовився з владою кількох російських регіонів прийняти 1200 жителів Бєлгорода під час евакуації.

Щодо ракетних атак, то у ISW зазначили, що раніше оцінювали: російські війська розпочали нову повітряну кампанію в останні місяці з метою послабити українські контрнаступальні можливості, але те, що росія надала пріоритет ударам по Києву, швидше за все, ще більше обмежить здатність цієї кампанії суттєво стримувати потенційні контрнаступальні дії України.

У звіті також вказують, що чеченські командири і чиновники 1 червня здійснили скоординовані нападки на фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина, ймовірно, з метою підірвати його авторитет.

Пригожин відреагував на нападки, заявивши, що продовжуватиме висловлювати свою думку доти, доки посадовці Міністерства оборони росії не будуть покарані "за помилки у плануванні вторгнення в Україну".

Експерти зазначають, що нападки чеченців на Пригожина можуть бути частиною зусиль кремля з дискредитації та підриву його авторитету в той час, коли "вагнерівці" відходять з лінії фронту.