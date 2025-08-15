Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Армії рф потрібно 4 роки щоб повністю захопити 4 області України – британска розвідка

15 серпня 2025, 19:58
За цей час втрати можуть сягнути майже 2 мільйонів осіб.

Виходячи з темпів поступового просування рф на полі бою у 2025 році, російським військам знадобиться приблизно 4,4 року, щоб повністю захопити територію чотирьох українських областей: Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X (twitter).

озрахунки враховують нещодавно повторені президентом рф Володимиром путіним давні максималістські вимоги щодо виведення українських військ із чотирьох міжнародно визнаних українських регіонів", - йдеться у дописі. 

Аналітики, спираючись на середньодобові втрати російських військ у 2025 році, вважають, що ще 4,4 року війни можуть призвести до приблизно 1 930 000 додаткових втрат серед російських військовослужбовців вбитими і пораненими.

Підкреслюється, що ця цифра є додатковою до вже нарахованих приблизно 1 060 000 втрат, яких росія, ймовірно, зазнала від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. З них близько 250 000 це загиблі або зниклі безвісти. 

"У вересні 2022 року росія оголосила про незаконну та суперечливу анексію чотирьох міжнародно визнаних українських областей, зокрема й тих, що на той момент перебували під контролем України. Це суперечить офіційному визнанню рф незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу",  - йдеться у звіті.

 
Росіявійнаарміярозвідка

