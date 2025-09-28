Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Армія Ізраїлю взяла під контроль більше половини міста Газа

28 вересня 2025, 11:57
Фото: facebook.com idfonline
З міста евакуйовані понад 800 тисяч із мільйона цивільних жителів
Армія оборони Ізраїлю встановила оперативний контроль над більш ніж половиною території міста Газа. 
 
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
 
За інформацією джерел у Південному командуванні армією, територіальні здобутки ізраїльської армії стали результатом скоординованих маневрів у кількох точках силами різних дивізій в рамках операції "Колісниці Гідеона II".
 
Останніми днями Цахал розширив масштаби ударів по всій Газі, атакуючи кожної ночі понад 140 об’єктів.
 
Наразі армія Ізраїлю контролює наступні райони міста:
 
  • Тель-аль-Хава на південному заході міста - ізраїльська армія неодноразово діяла в цьому районі з повітря та з землі під час війни. Однак Хамас відновлював у цьому районі свою терористичну інфраструктуру.
  • Аль-Надь - із малоповерховою забудовою, де бойовики роками переховувалися від Цахалу
  • Шейх-Аджлін - біля узбережжя на південному заході Гази. Там Цахал упродовж останніх місяців проводив масовані авіаційні та наземні удари по осередках бойовиків.
  • Зейтун - на південному сході міста, що став центральною зоною боїв на початку війни та під час операції "Колісниці Гідеона I", що почалася у травні 2025 року.
  • Шуджайя на сході Гази - там було зафіксовано найбільшу кількість насильницьких злочинів терористів Хамас. Район слугував стартовим майданчиком для численних загонів бойовиків, відповідальних за масове вбивство 7 жовтня, і став місцем запеклих боїв.
  • Туффах на північному сході Гази - був у центрі довготривалих операцій, спрямованих на пошук і знищення терористичної інфраструктури.
 
 
Водночас, Армія оборони Ізраїлю ще не контролює наступні райони Гази:
 
Аль-Рімаль - в ньому проживала місцева еліта та високопоставлені діячі Хамас.
 
Район вважається "серцем" міста, оскільки впродовж десятиліть там розміщувалася банківська інфраструктура, палестинські урядові установи, університети та медіаресурси.
 
Старе місто - історичний центр у "серці" Гази, який терористи використовують в якості укриття.
 
Крім того, ізраїльська армія наразі не встановила контроль над табором біженців Аль-Шаті та районом Сабра.
 
"У деяких зонах, які не можна деталізувати, Цахал встановлює облогу, розуміючи, що там перебувають озброєні бойовики. Той факт, що переважна більшість палестинців залишила Газу, полегшить армії завдання взяття міста шляхом авіаударів і наземних маневрів", - пише видання.

 

війна в Україніросія окупантиІзраїльСектор Гази

