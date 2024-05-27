Армія рф накопичує сили на кордоні з Харківською і Сумською областями – ISW

Інститут пише, що для розтягнення фронту росіяни накопичують свої сили на кордоні з Харківською і Сумською областями, щоб відтягнути і закріпити українські сили у районі кордону.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"російські війська концентрують сили невстановленої чисельності на заході Бєлгородської області поблизу кордону з Україною, ймовірно, для того, щоб зафіксувати і відтягнути українські сили в цей район і підготуватися до наступальних операцій, які мають на меті розширити російський плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України", - пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Вчора український президент Володимир Зеленський сказав, що російські війська готуються до нових наступальних дій і концентрують угруповання невизначеного розміру поблизу українського кордону за 90 км на північний захід від Харкова.

ISW пишуть, що Зеленський мав на увазі район Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області, а супутникові знімки цього району свідчать про те, що за останні тижні російські війська активізували діяльність на базах і складах у населених пунктах цього району.

Проте поточний розмір можливої концентрації російських військ у районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський залишається неясним.

Крім того, речник ДПСУ Андрій Демченко вчора заявив, що російські війська можуть розпочати наступальні операції в Сумській області або в районах Харківської області, що межують з Сумською областю, з метою розтягнути і закріпити українські сили далі вздовж кордону на північному сході України.

"Район Грайворон-Борисівка-Пролетарський, зокрема, надасть російським військам можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева і Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від кордону, або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси, що з'єднує Богодухів із Сумами", - пишуть аналітики.

Експерти також повідомляють, російські війська можуть проводити наступальні операції як в одному, так і в обох напрямках, і російська концентрація тут може бути спрямована на те, щоб змусити українські війська перекинути сили і засоби на ширшу ділянку кордону в Харківській і Сумській областях.