ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАстронавти NASA Том Маршберн та Кейла Беррон у четвер вийдуть у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції, щоб замінити на її поверхні несправну антену.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астронавти NASA сьогодні вийдуть у відкритий космос
Том Маршберн та Кейла Беррон ризикнуть вийти за межі Міжнародної космічної станції, починаючи з 07:10 ранку за східним часом (12:10 UTC) для заміни антени
Фото: nasa.gov
Про це повідомили на сторінці NASA у Твіттері.
"Том Маршберн та Кейла Беррон ризикнуть вийти за межі Міжнародної космічної станції, починаючи з 07:10 ранку за східним часом (12:10 UTC) для заміни антени", - йдеться у дописі.
За київським часом вихід астронавтів у космос відбудеться о 14:10. Це транслюватиметься онлайн на сторінці NASA у YouTube.
Антена нещодавно втратила здатність передавати голосові сигнали і дані в низькошвидкісному діапазоні для диспетчерів на Землі. Астронавти замінять її на запасну.
Для проведення робіт та переміщення вздовж МКС Маршберн та Беррон використовуватимуть роботизовану руку-маніпулятор Canadarm-2. Нею з борту станції управлятиме астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.
Очікується, що вихід астронавтів у космос триватиме близько 6,5 годин.
Він планувався ще у вівторок, проте був перенесений NASA через загрозу можливого прольоту поблизу МКС космічного сміття.
Це буде вже п'ятий вихід у відкритий космос для Маршберна і перший для Беррон.
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02 12 2021 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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