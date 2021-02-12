Астронавти NASA сьогодні вийдуть у відкритий космос

Том Маршберн та Кейла Беррон ризикнуть вийти за межі Міжнародної космічної станції, починаючи з 07:10 ранку за східним часом (12:10 UTC) для заміни антени

Астронавти NASA Том Маршберн та Кейла Беррон у четвер вийдуть у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції, щоб замінити на її поверхні несправну антену.

Про це повідомили на сторінці NASA у Твіттері.

"Том Маршберн та Кейла Беррон ризикнуть вийти за межі Міжнародної космічної станції, починаючи з 07:10 ранку за східним часом (12:10 UTC) для заміни антени", - йдеться у дописі.

За київським часом вихід астронавтів у космос відбудеться о 14:10. Це транслюватиметься онлайн на сторінці NASA у YouTube.

Антена нещодавно втратила здатність передавати голосові сигнали і дані в низькошвидкісному діапазоні для диспетчерів на Землі. Астронавти замінять її на запасну.

Для проведення робіт та переміщення вздовж МКС Маршберн та Беррон використовуватимуть роботизовану руку-маніпулятор Canadarm-2. Нею з борту станції управлятиме астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Очікується, що вихід астронавтів у космос триватиме близько 6,5 годин.

Він планувався ще у вівторок, проте був перенесений NASA через загрозу можливого прольоту поблизу МКС космічного сміття.

Це буде вже п'ятий вихід у відкритий космос для Маршберна і перший для Беррон.