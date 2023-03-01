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ПОЛІТИКА

Авіаперевізники рф продовжують працювати в обхід світових правил і розбирають старі літаки на запчастини — ЗМІ

01 березня 2023, 13:25
Авіаперевізники рф продовжують працювати в обхід світових правил і розбирають старі літаки на запчастини — ЗМІ
Фото: aviatablo.ru
російські авіакомпанії, ймовірно, використовують усі можливі заходи, щоб зберегти свої літаки в польоті, але це буде ставати дедалі важче".

Через рік після початку війни в Україні російські авіаперевізники все ще експлуатують 467 літаків Airbus і Boeing в порівнянні з 544, які вони використовували рік тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Щоб продовжувати роботу, російські перевізники закуповують запчастини в "дружніх" країнах і переставляють компоненти з одного літака на інший.

Оскільки російські авіакомпанії розбирають літаки на запчастини, вони зрештою скорочують свій флот, оскільки в донорських літаках не буде компонентів, необхідних для експлуатації, а санкції означають, що перевізники не можуть купувати сертифіковані деталі для їх заміни. Авіакомпанії зобов'язані реєструвати кожен компонент, який вони ремонтують або замінюють, разом із документацією про походження використовуваних деталей.

Хоча російські авіакомпанії припинили рейси до США, Західної Європи та союзних країн, вони збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також до колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан та Таджикистан.

Як йдеться в матеріалі, авіалінії агресора здійснюють близько 1100 внутрішніх рейсів на день, що приблизно на 15% менше, ніж роком раніше, - набагато менше зниження, ніж очікували прихильники України після введення санкцій.

Головний виконавчий директор Airbus Гійом Форі заявив, що у другій половині 2022 року російські авіакомпанії використовували літаки його компанії більше, ніж до пандемії. Хоча Форі додав, що компанія не контактує з авіакомпаніями в росії, Airbus починає чути про труднощі з підтриманням літаків в робочому стані, оскільки вони намагаються замінити відсутні компоненти.

Після нападу росії на Україну вже у березні 2022 року світові авіагіганти Boeing та Airbus припинили роботу в рф. У агресора виникла нестача запчастин для ремонту літаків. Також виникли проблеми зі страхуванням літаків.

Нагадаємо, у ЄС оцінили торгові санкції проти росії майже в 13 млрд євро.

війнасанкціїавіперевізники рф

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