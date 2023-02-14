Бангладеш заборонив російським кораблям заходити до своїх портів

Це означає, що російські судна не зможуть завозити імпортні вантажі, зупинятися для заправки паливом, ставати на якір, або навіть використовувати морські шляхи.

Відтепер 69 російських суден не мають права заходити до своїх портів у Бангладеш, відповідно до санкцій США та ЄС через агресію росії в Україні. Про це повідомляє The Financial Express.

Уряд розіслав відповідні повідомлення щодо нових обмежень до міністерств, відомств, портів, служб судноплавства та міжнародних організацій.



Заборона стосується зокрема й нафтових танкерів та вантажних суден, якими керують сім компаній. Обмеження означають, що жоден імпортер або експедитор не може імпортувати товари з будь-якої країни за допомогою цих російських кораблів.

"Заборона на судна під російським прапором була спільно накладена Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Якщо будь-який продукт прибуде до Бангладеш на цих кораблях, тоді нашу країну також буде додано до списку заборон. Основна частина нашої міжнародної торгівлі припадає на ЄС і США», — пояснив Азам Чоудхурі, голова Асоціації власників океанських суден Бангладешу (BOGSA).

В країні впевнені, що враховуючи останній факт, ситуація з росією не матиме істотного впливу на транспортування товарів для світової торгівлі та не завдасть значних збитків місцевому бізнесу, окрім деяких агентів, які мають тісні відносини з рф.



За даними Bangladesh Bank, росія не входить до списку 20 найбільших країн, з якими Бангладеш веде торгівлю і які забезпечують майже 87 відсотків усього імпорту.

Республіка переважно імпортує з росії пшеницю та нафтопродукти та, в свою чергу, експортує в країну одяг.