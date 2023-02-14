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Бангладеш заборонив російським кораблям заходити до своїх портів

14 лютого 2023, 13:33
Бангладеш заборонив російським кораблям заходити до своїх портів
Фото: 112.ua
Це означає, що російські судна не зможуть завозити імпортні вантажі, зупинятися для заправки паливом, ставати на якір, або навіть використовувати морські шляхи.

Відтепер 69 російських суден не мають права заходити до своїх портів у Бангладеш, відповідно до санкцій США та ЄС через агресію росії в Україні. Про це повідомляє The Financial Express.

Уряд розіслав відповідні повідомлення щодо нових обмежень до міністерств, відомств, портів, служб судноплавства та міжнародних організацій.

Заборона стосується зокрема й  нафтових танкерів та вантажних суден, якими керують сім компаній. Обмеження означають, що жоден імпортер або експедитор не може імпортувати товари з будь-якої країни за допомогою цих російських кораблів.

"Заборона на судна під російським прапором була спільно накладена Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Якщо будь-який продукт прибуде до Бангладеш на цих кораблях, тоді нашу країну також буде додано до списку заборон. Основна частина нашої міжнародної торгівлі припадає на ЄС і США», — пояснив Азам Чоудхурі, голова Асоціації власників океанських суден Бангладешу (BOGSA).

В країні впевнені, що враховуючи останній факт, ситуація з росією не матиме істотного впливу на транспортування товарів для світової торгівлі та не завдасть значних збитків місцевому бізнесу, окрім деяких агентів, які мають тісні відносини з рф.

За даними Bangladesh Bank, росія не входить до списку 20 найбільших країн, з якими Бангладеш веде торгівлю і які забезпечують майже 87 відсотків усього імпорту.

Республіка переважно імпортує з росії пшеницю та нафтопродукти та,  в свою чергу, експортує в країну одяг.

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