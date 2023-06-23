Барак Обама вважає, що збройного вторгнення росіян в Крим нібито не відбувалося

Експрезидент США прокоментував події 2014 року.

Колишній президент США Барак Обама, чия друга каденція припала на анексію росією Криму та її вторгнення на Донбас, пояснив відсутність активної підтримки Києва з боку Заходу в порівнянні з подіями 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Обами в інтерв'ю СNN.

"Є причина, чому не було збройного вторгнення до Криму. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла росія. Навіть у Раді тоді були прихильники росії. Політика в Україні була складнішою", - розповів Обама.

Обама зазначив, що дев’ять років тому "Україна не була тією Україною, про яку ми говоримо сьогодні", а почуття ідентичності та здатність дати відсіч росії "розвинулися після окупації" півострова й демонструють "запеклий опір" сьогодні.

Водночас, він сказав, що у 2014 році в Криму було багато російськомовних людей, "симпатиків поглядів, які представляла росія".

"З огляду на те, в якому стані перебувала тоді Україна, та які настрої переважали на той момент в Європі, я вважаю, що ми повністю стримали удар. Ми кинули виклик путіну тими інструментами, які у нас були на той час", — підкреслив колишній президент США.

Він також додав, що йому та ексканцлерці Німеччини Ангелі Меркель "довелося докласти багато зусиль", щоб переконати країни ЄС запровадити ті санкції, що зрештою були запроваджені, "та, таким чином, не дати путіну, захопивши Донбас, воювати далі".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк швидко відповів на таку скандальну заяву Обами. За його словами, колишній президент США таким чином займається легалізацією та виправданням окупації Криму.

Він наголосив, що в такому разі не потрібно дивуватися, що сьогодні триває повномасштабна агресія росіян у Європі, яка забирає багато людських життів, міжнародного права не існує, а рф використовує трибуни міжнародних інституцій для пропаганди війни.

"Сучасний російський авторитарний (нацистський) режим є нахабним відображенням специфічної довоєнної "західної політики". Може, час почати визнавати критичні помилки, а не вигадувати нові виправдання?" - наголосив Подоляк.