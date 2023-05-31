Байден і Сунак обговорять допомогу Україні

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 8 червня проведуть зустріч у Вашингтоні.

Головними темами стануть допомога Україні, посилення енергобезпеки та питання клімату.

Про це йдеться в пресрелізі Білого дому.

"Ґрунтуючись на результатах своїх нещодавніх зустрічей, лідери двох країн розглянуть низку глобальних питань, включно з їхньою незмінною підтримкою України, яка захищається від жорстокої агресивної війни росії, а також подальші дії зі зміцнення енергетичної безпеки та вирішення кліматичної кризи", – зазначено у повідомленні.

Президент Сполучених Штатів і прем'єр Британії також обговорять зусилля щодо подальшого зміцнення економічних відносин, оскільки країни протистоять спільним викликам у сфері економіки і національної безпеки.

Також стало відомо, що США анонсують нову військову допомогу Україні: ППО, ПЗРК та ракети.