Бельгія блокує план ЄС щодо активів рф: вимагає гарантій і остерігається арбітражу з рф

Також країна звинувачує Єврокомісію в ризику "де-факто конфіскації" російських активів.

Брюссель вимагає від інших країн ЄС юридичних та фінансових гарантій, остерігаючись відповідальності за можливі претензії з боку росії.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Згідно з джерелами видання, Бельгія побоюється, що реалізація цієї ініціативи без належних гарантій може призвести до судових процесів, зокрема міжнародного арбітражу, який може тривати роками. Особливе занепокоєння викликає те, що більшість заморожених активів Центробанку РФ — понад 170 мільярдів євро — зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear, розташованому саме в Бельгії.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер надіслав партнерам по ЄС офіційну позицію, де окреслив три основні вимоги. По-перше, Бельгія наполягає на відмові від будь-яких заходів, які можуть бути розцінені як конфіскація активів рф. По-друге, вона вимагає юридично зобов’язуючих гарантій від усіх країн-членів ЄС щодо спільної відповідальності за ризики, які можуть виникнути як для Euroclear, так і для самого Брюсселя. По-третє, у випадку, якщо після можливої мирної угоди з росією виникне необхідність повернення активів, Бельгія хоче мати чітку домовленість про негайне надання компенсації з боку ЄС.

Де Вевер також висловив побоювання, що схема, запропонована Єврокомісією, може де-факто виглядати як конфіскація, що суперечить публічним заявам про те, що це лише кредит, забезпечений прибутками від активів. Це, на думку бельгійської сторони, може порушити чинні інвестиційні угоди з росією, підписані ще в 1989 році. Окрім того, Бельгія остерігається відтоку капіталу: китайські інвестори, зокрема, можуть почати виводити свої кошти з Euroclear через побоювання щодо майбутніх ризиків замороження або конфіскації.

Один із високопосадовців ЄС у коментарі Politico на умовах анонімності зазначив, що заява бельгійського прем’єра створила багато складних питань, і наголосив: «Гарантії мають бути надійними».

Нагадаємо, що країни ЄС досі не змогли досягти єдності щодо ініціативи Єврокомісії профінансувати "репараційний кредит" для України за рахунок заморожених російських активів. Очікується, що політичне рішення можуть ухвалити під час саміту ЄС, запланованого на 23 жовтня.