Бельгія обіцяє просувати вступ України до Євросоюзу під час головування у Раді ЄС 2024 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що під час візиту до Брюсселя отримав чіткий сигнал від європейських партнерів про беззастережну підтримку України.

Бельгія працюватиме над просуванням членства України в Європейському союзі під час свого головування в Раді ЄС у 2024 році.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із своєю бельгійською колегою Аджею Лабіб у Брюсселі.

"Я почув чіткий сигнал, що Бельгія розуміє історичну місію та відповідальність в контексті цього головування, під час якого будуть ухвалені важливі рішення та закладатимуться основи майбутнього приєднання України до Євросоюзу", - сказав Кулеба.

Глави МЗС також підкреслили лідерську роль Бельгії у сфері запровадження механізму використання податку на прибуток від заморожених російських активів задля відновлення України.

"Нам потрібна ширша законодавча база в межах ЄС, щоб згадана практика була поширена на інші європейські країни. росія має заплатити за шкоду і руйнування, яких вона завдала Україні", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що під час візиту до Брюсселя отримав чіткий сигнал від європейських партнерів про беззастережну підтримку України.

"Що б не відбувалося у світі, підтримка України буде пріоритетом. Разом з партнерами ми залишаємося сфокусованими на перемозі України", - сказав Кулеба.

Своєю чергою, Лабіб зауважила, що з перших днів повномасштабної агресії рф проти України Бельгія надала прихисток тисячам українських громадян, а також значну фінансову, військову і гуманітарну підтримку.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну. Нещодавно ми створили новий фонд для допомоги Україні розміром 1.7 млрд євро. Кошти будуть спрямовані на військові потреби та втілення гуманітарних проєктів", - зазначила глава МЗС Бельгії.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Про це 8 листопада повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.