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Бельгія обіцяє просувати вступ України до Євросоюзу під час головування у Раді ЄС 2024 року

08 листопада 2023, 17:11
Бельгія обіцяє просувати вступ України до Євросоюзу під час головування у Раді ЄС 2024 року
Фото: EPA
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що під час візиту до Брюсселя отримав чіткий сигнал від європейських партнерів про беззастережну підтримку України.

Бельгія працюватиме над просуванням членства України  в Європейському союзі під час свого головування в Раді ЄС у 2024 році.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із своєю бельгійською колегою Аджею Лабіб у Брюсселі.

"Я почув чіткий сигнал, що Бельгія розуміє історичну місію та відповідальність в контексті цього головування, під час якого будуть ухвалені важливі рішення та закладатимуться основи майбутнього приєднання України до Євросоюзу", - сказав Кулеба.

Глави МЗС також підкреслили лідерську роль Бельгії у сфері запровадження механізму використання податку на прибуток від заморожених російських активів задля відновлення України.

"Нам потрібна ширша законодавча база в межах ЄС, щоб згадана практика була поширена на інші європейські країни. росія має заплатити за шкоду і руйнування, яких вона завдала Україні", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що під час візиту до Брюсселя отримав чіткий сигнал від європейських партнерів про беззастережну підтримку України.

"Що б не відбувалося у світі, підтримка України буде пріоритетом. Разом з партнерами ми залишаємося сфокусованими на перемозі України", - сказав Кулеба.

Своєю чергою, Лабіб зауважила, що з перших днів повномасштабної агресії рф проти України Бельгія надала прихисток тисячам українських громадян, а також значну фінансову, військову і гуманітарну підтримку.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну. Нещодавно ми створили новий фонд для допомоги Україні розміром 1.7 млрд євро. Кошти будуть спрямовані на військові потреби та втілення гуманітарних проєктів", - зазначила глава МЗС Бельгії.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Про це 8 листопада повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄСБельгіявійна в Україніросія окупантивступ в ЄС

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