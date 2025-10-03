Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Бельгія розслідує появу 15 дронів над військовою базою біля німецького кордону

03 жовтня 2025, 17:59
Випадок у Бельгії відбувся на тлі хвилі інцидентів у Європі, пов’язаних із безпілотниками.

Міністерство оборони Бельгії розслідує інцидент після того, як у четвер увечері над військовою базою Ельзенборн біля німецького кордону було помічено 15 дронів.

Про це повідомляє Politico.

Міністерство повідомило, що розслідування інциденту триває. Наразі невідомо, звідки з’явилися дрони та хто їх керував, але, за повідомленнями, після кружляння над базою вони перелетіли до Німеччини.

Випадок у Бельгії відбувся на тлі хвилі інцидентів, пов’язаних із безпілотниками, які створюють перешкоди в європейському повітряному просторі.

У четвер увечері окремий інцидент над аеропортом Мюнхена змусив диспетчерів тимчасово зупинити роботу, що призвело до скасування 17 рейсів і зачепило майже 3 тисячі пасажирів.

Прем’єр Баварії Маркус Зедер заявив сьогодні, що поліція повинна мати право негайно збивати дрони. "Баварія має ухвалити для цього прискорений закон", — написав політик із Християнсько-соціального союзу у публікації в мережі Х.

Представники аеропорту додали, що 15 літаків, які заходили на посадку, були перенаправлені до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Нагадаємо, отанніми тижнями аеропорти Данії та Норвегії також тимчасово припиняли роботу після виявлення дронів у своєму повітряному просторі, що підживило дискусію серед європейських лідерів щодо доцільності створення «стіни проти дронів» на східному фланзі для захисту від російської агресії.

