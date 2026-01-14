Білл Гейтс прогнозує дводенний робочий тиждень через 10 років завдяки ШІ

І це не перший раз, коли Білл Гейтс б'є на сполох з приводу соціальних змін, які принесе ШІ.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс висунув теорію, що завдяки ШІ люди перейдуть на дводенний робочий тиждень протягом 10 років. Він зробив цю заяву під час виступу на The Tonight Show with Jimmy Fallon і аргументував це тим, що люди перестануть бути затребуваними "для більшості завдань", що звільнить масу часу.

І це не перший раз, коли Білл Гейтс б'є на сполох з приводу соціальних змін, які принесе ШІ.

Про це пише SupercarBlondie.

В інтерв'ю Феллону Гейтс поділився думкою про те, як, на його думку, буде виглядати робота в майбутньому, враховуючи блискавичну швидкість розвитку ШІ. Дві сфери діяльності були виділені як такі, що знаходяться під особливим ризиком зникнення.

"З ШІ протягом наступного десятиліття (інтелект) стане безкоштовним і загальнодоступним – відмінні медичні консультації, відмінне репетиторство", – сказав Гейтс. Залишаться речі, які ми залишимо за собою, але що стосується виробництва, переміщення речей і вирощування їжі – з часом це стануть, по суті, вирішені проблеми.

Ви, можливо, пам'ятаєте, що Гейтс має талант до передбачень: у 1999 році він зробив 15 прогнозів, і всі вони збулися. Він точно передбачив розквіт смартфонів, поширення соціальних мереж і віддалену роботу. Тому ми схильні вважати, що 70-річний мільярдер може бути абсолютно правий у своєму прогнозі про дводенний робочий тиждень. Хоча Гейтс зазначив, що йому подобається, як ШІ буде "рухати інновації вперед", він визнав і невизначеність, яку це принесе.

Зрештою, якщо все більше роботи буде виконуватися штучним інтелектом або роботами, чи не нав'яжуть нам дводенний тиждень примусово? Чи будемо ми цьому радіти, чи будемо сумувати за днями з 45-годинним робочим тижнем?

Нагадаємо, найбагатша людина світу Ілон Маск заявив, що людям не варто турбуватися про заощадження на пенсію. Про це він сказав у подкасті Moonshots with Peter Diamandis, де обговорювали майбутній вплив штучного інтелекту (ШІ) на економіку.