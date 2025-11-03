Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
білорусь готова направити "миротворців" в Україну за умов обох сторін

03 листопада 2025, 17:39
білорусь готова направити
Фото: з вільних джерел
Це рішення залежить від обох сторін конфлікту.

Начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій Збройних сил білорусі Олексій Скабей повідомив, що участь білоруських військових у міжнародних місіях є передусім демонстрацією відкритості країни та підняттям національного прапора.

Про це інформує Радіо Свобода.

"Як тільки ми отримаємо відповідне рішення, ми будемо готові переміститися в той чи інший регіон для виконання завдань", - зазначив Скабей, підкресливши, що наразі участь білорусі у миротворчих операціях під егідою ООН зупинена.

За його словами, можливе розгортання миротворчої місії в Україні залежить від згоди обох сторін конфлікту.

"Тут все залежить не лише від нас. Якщо сторони приймуть рішення, ми готові надати допомогу на їх прохання", - додав він.

Водночас в Україні питання будь-якої миротворчої місії наразі не розглядається: переговорний процес із росією фактично заморожений, а бойові дії на лінії фронту тривають.

білорусь із початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року відкрито підтримує агресію, надаючи москві військову інфраструктуру, аеродроми та логістичну допомогу. Крім того, режим Олександра Лукашенка звинувачують у причетності до незаконної депортації українських дітей з окупованих територій.

 
війнамиротворціБілорусь

