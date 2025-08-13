Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
білорусь заявила про відпрацювання плану застосування комплексу "Орєшнік"

13 серпня 2025, 16:48
білорусь заявила про відпрацювання плану застосування комплексу
Фото: news.bigmir.net
Країни планують відтренувати сценарії застосування ядерної зброї та ракетного комплексу.

Влада білорусі заявила, що разом із росією на спільних навчаннях "Захід-2025", які відбудуться 12–16 вересня, планує відпрацювати сценарії застосування ядерної зброї та використання ракетного комплексу "Орєшнік".

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін у коментарі білоруському державному агентству БЕЛТА.

"Ми, звичайно, в межах навчання 'Захід' разом із нашими російськими колегами відпрацюємо питання планування застосування даного виду озброєнь", - сказав Хренін у відповідь на питання про використання ядерної зброї та комплексу "Орєшнік".

Він також озвучив традиційні кремлівські наративи щодо "зростання військової активності Заходу" на кордонах білорусі, згадавши про "мілітаризацію" Польщі та країн Балтії.

Хренін підкреслив, що ядерна зброя є "важливим елементом стратегічного стримування", хоча й "здатна завдати неприйнятної шкоди потенційному противнику". Він також звинуватив керівництво НАТО у тому, що воно начебто намагається використати навчання "Захід-2025" як привід для власних маневрів, і пригрозив відповіддю.

"Найбільше насторожує рішення польського військового керівництва створити угруповання з понад 30–34 тисяч військових. Це серйозна сила. Ми уважно стежимо і готові реагувати. Якщо буде агресія проти Республіки білорусь — нам є чим відповісти", - додав він.

Перед повномасштабним вторгненням пф в Україну у 2022 році москва також накопичувала війська на території білорусі, прикриваючи це спільними навчаннями. Згодом саме з території рб рф здійснила один із напрямків наступу, а також запускала балістичні ракети по українських містах.

Ще у грудні того року лукашенко попросив путіна розмістити в білорусі "Орєшнік".

 

білорусь. Орєшнік

