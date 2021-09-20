Більшість українських школярів негативно оцінили дистанційне навчання та хочуть повернутися у класи

Школярі надають перевагу традиційній формі навчання: про це зазначили 60% польських і 65% українських дітей-респондентів

65% українських школярів заявили, що обрали б традиційну форму навчання, якби мали такий вибір. Дистанційне навчання діти в основному оцінили негативно.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише "Громадське". Він проводив опитування у межах проєкту, що фінансується Національним агентством академічних обмінів Польщі (NAWA), тож у відповіді українських школярів порівнювали з результатами учнів у Польщі.

Так, школярі надають перевагу традиційній формі навчання: про це зазначили 60% польських і 65% українських дітей-респондентів. Окрім того, по 21% школярів з Польщі та України віддали перевагу змішаній формі навчання. Лише 11% українців та 14% поляків підтримали дистанційне навчання.

Результати опитування школярів в Україні та Польщі Фото: КМІС Як в Польщі, так і в Україні більшість учнів оцінюють дистанційне навчання негативно: 46% серед поляків та 51% - серед українців. Зокрема, більшість респондентів вказала, що рівень викладання на онлайн-уроках нижче, ніж на уроках в класах. Про це зазначили 65% польських учнів та 57% українських. Також школярі-респонденти зазначили, що при поверненні до класів найбільшим бар'єром може стати необхідність рано вставати й добиратись в школу (36% українців та 34% поляків) та зниження мотивації після дистанційного навчання (30% українців та 33% поляків).

Результати опитування школярів в Україні та Польщі

Фото: КМІС

Окрім того, результати опитування показали, що дистанційне навчання в українських учнів загалом було менш доступним через відсутність необхідних інструментів.

Результати опитування школярів в Україні та Польщі Фото: КМІС Про опитування КМІС провів всеукраїнське опитування школярів з 15 по 27 серпня 2021 року методом особистих інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted personal interviews, CAPI). Опитано 1 022 респондентів, що мешкають у 78 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною за квотами щодо регіону та області проживання, типу населеного пункту, статі, віку. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

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