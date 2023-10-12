Білий дім планує включити допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в один запит на фінансування

Адміністрація Байдена хоче попросити гроші на виробництво більшої кількості озброєнь.

Представники адміністрації президента Джо Байдена приватно повідомили, що Білий дім готує додатковий запит на фінансування для подання до Конгресу, який включає гроші для Ізраїлю, України, Тайваню, а також щодо безпеки кордонів США.

Про це повідомляє NBCNews із посиланням на слова двох чиновників Конгресу, представника президентської адміністрації та представника Міністерства оборони.

Представники адміністрації також заявили, що цей запит буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження, яке надання додаткової військової шпідтримки Ізраїлю, Україні і Тайваню покладе на запаси Пентагону, і попросити гроші на виробництво більшої кількості озброєнь.

Білий дім і деякі ключові законодавці обговорюють питання зв'язку допомоги Україні та Ізраїлю. Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, республіканець з Техасу, заявив, що він відкритий до пакету, який включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування додаткової безпеки на американо-мексиканському кордоні. Але деякі республіканці в Палаті представників висловилися проти цієї ідеї.

Цього тижня представники адміністрації Байдена провели кілька брифінгів для законодавців, в тому числі з в.о. заступника держсекретаря Вікторією Нуланд, в.о. заступника міністра оборони з питань політики Сашею Бейкером і Морганом Мюїром, заступником директора з питань інтеграції місій в Управлінні директора національної розвідки.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.