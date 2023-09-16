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Блінкен і Бербок розказали в чому складність передачі Україні ракет ATACMS і Taurus

16 вересня 2023, 13:47
Блінкен і Бербок розказали в чому складність передачі Україні ракет ATACMS і Taurus
Фото: з вільного доступу
США і Німеччина обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus,проте є низка "чутливих питань".

Про це повідомляє Європейська правда.

Заяву зробили на спільній прес-конференції держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"Можливі побоювання щодо ударів по території росії – це не є аргументом під час розгляду питання про надання Україні далекобійної зброї, оскільки країна має право на самозахист", - заявила Бербок.

Вона додала, що аргумент полягає в тому, що існують чутливі питання, які потребують роз'яснення, особливо для нашої системи, Taurus, і це не так просто, як може здатися на перший погляд. 

"Тому федеральний уряд, міністр оборони, канцлер і я неодноразово говорили про це протягом останніх тижнів, і ми знову і знову давали зрозуміти, що ведемо інтенсивні дискусії і вивчаємо, що ми можемо зробити", – сказала німецька міністер.

Блінкен, коментуючи можливість надання ракет ATACMS, заявив, що при передачі кожної системи озброєння Україні береться до уваги низка факторів.

"Українці повинні вміти їх ефективно використовувати. Також нові складні системи вимагають обслуговування, і, звичайно, ми цим займаємося. Вони повинні вміти їх підтримувати, а це не відбувається автоматично.  І потім вони повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей", – додав Блінкен.

За його словами, те, як українці використовують цю зброю, – це їхня справа.

"І вони самі мають ухвалювати рішення про те, що може бути найбільш ефективним у відновленні їхньої територіальної цілісності.  Відповідно до нашої власної політики, ми не заохочуємо і не дозволяємо використання наших систем озброєнь за межами України.  Але знову ж таки це рішення України", – сказав держсекретар.

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