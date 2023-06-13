Блінкен може змусити Київ сісти за стіл переговорів після успішного контрнаступу – CNN

Держсекретар додав, що успішний контрнаступ може наблизити мир в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Київ може змусити російського диктатора владіміра путіна сісти за стіл переговорів про припинення війни, якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним.

Про це повідомляє CNN.

Блінкен переконаний, що успіх України в контрнаступі призведе до двох речей.

"Це зміцнить її позиції за будь-яким столом переговорів, і це може призвести до того, що путін нарешті зосередиться на переговорах про припинення війни, яку він розпочав", — сказав Блінкен.