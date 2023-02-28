Блінкен з візитом у Центральнії Азії

У нього запланована зустріч з офіційними особами всіх п'яти колишніх радянських республік.

Сьогодні, 28 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Центральної Азії, де зустрінеться з офіційними особами всіх п'яти колишніх радянських республік.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту США з Південної та Центральної Азії Дональда Лу.

Візит Блінкена до столиць Казахстану та Узбекистану є його першим візитом у регіон як високопоставленого дипломата адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами представника Держдепу США, лідери країн Центральної Азії набралися сміливості протистояти росії за допомогою своїх нових важелів впливу, оскільки москва придивляється до їхніх ринків та торговельних шляхів у спробі обійти західні санкції.

В Астані Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ п'яти країн індивідуально та у складі групи, що, за словами офіційних осіб, є спробою викласти переваги співпраці США з регіоном.



"Наша головна мета – показати, що Сполучені Штати є надійним партнером, і ми розуміємо складнощі, з якими стикаються ці економіки, – високі ціни на харчові продукти, високі ціни на паливо, високий рівень безробіття, труднощі з експортом своїх товарів, повільне відновлення після COVID і великий наплив мігрантів з росії", – заявив Дональд Лу.

Блінкен також зустрінеться з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, який публічно виступив проти територіальних претензій, висунутих диктатором росії володимиром путіним в Україні.



росія і Казахстан мають найбільший у світі безперервний сухопутний кордон, що викликає в певних казахстанських колах занепокоєння щодо безпеки країни.

Потім Блінкен вирушить до Узбекистану, щоб зустрітися з президентом країни Шавкатом Мірзійоєвим.