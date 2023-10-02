Блокування республіканцями допомоги Україні грає на руку путіну – CNN

Деякі з найгучніших прихильників України в Конгресі були глибоко розчаровані.

Республіканці, котрі виступають проти фінансування Сполученими Штатами рятувального круга Україні у війні проти рф, досягли свого першого “великого успіху”, коли спікер Палати представників Кевін Маккарті не включив прохання про допомогу на 6 млрд доларів у проміжний законопроєкт, що запобіг припиненню роботи уряду.

Про це пише CNN.

Результат, який змусив президента США Джо Байдена наполягати на швидких кроках для задоволення потреб Києва, сприяв “гарним вихідним” для глави рф владіміра путіна. Водночас це залишило президенту України Володимиру Зеленському ще чимало причин для занепокоєння після того, як зміни в глобальній політиці вплинули на сподівання Москви пережити Захід у війні рф проти України.

Байден припустив, що “уклав угоду” з Маккарті стосовно допомоги Україні в окремому законопроєкті, одначе офіс спікера Республіканської партії відмовився підтвердити будь-яку домовленість.

Драма в США збіглася з черговою подією, яка викликає занепокоєння в Україні. У сусідній Словаччині на парламентських виборах перемогла популістська партія колишнього проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Він створював свою кампанію на антиамериканській риториці, обіцянках припинити постачання озброєння та перешкодити амбіціям Києва стосовно вступу в НАТО.

Удари по Україні в США та Словаччині відбулися на тлі суперечок відносно експорту зерна з Польщею – одним із перших і найнаполегливіших союзників Києва.

Кожна з цих подій акцентує зростаючу небезпеку для України – те, що озброєння та допомога, такі необхідні для боротьби проти рф, все більше втягуються в жорстку політику національних виборів на Заході.

Будь-які ознаки ослаблення рішучості озброїти Україну серед західних лідерів і законодавчих органів є додатковим стимулом для Путіна спробувати перевести конфлікт у війну на виснаження у сподіванні, що західна громадськість втомиться від боротьби.

І хоча реалії міжнародної політики свідчать про те, що час ще не закінчився для потужного потоку озброєння та допомоги, які підживлюють героїчний опір українців, політичний ґрунт може змінюватися і провіщати серйозні довгострокові занепокоєння для Києва, мовлять у CNN.

Словаччина, яка є членом НАТО, раніше була активним союзником України, і поворот проти сусіда дасть путіну цінні пропагандистські можливості. Проте сама по собі країна не має сили підштовхнути початок переговорів. Тим паче Фіцо має подбати про створення власної коаліції, перш ніж почне розв’язувати питання зовнішньої політики.

Як і припинення постачання зброї Словаччиною навряд чи схилить ситуацію на полі бою в бік росії. Країна спорядила Києву старі радянські літаки МіГ та інше обладнання, за яке отримала компенсацію від ЄС. Тож її внесок є не таким значним у порівнянні з іншими європейськими державами і США.

Тоді як погроза заблокувати вступ України до НАТО звучить тривожно. Проте, вважають аналітики, цьогорічний саміт НАТО показав, що перспектив швидкого приєднання Києва до західного альянсу все одно немає. І навіть до виборів у Словаччині змусити всіх членів Альянсу підтримати можливе членство вже було складно. Зокрема Туреччина досі блокує приєднання Швеції, набагато менш суперечливого нового члена блоку.

Зауважується, що Словаччина може бути домом для багатьох проросійських виборців, враховуючи, що країна десятиліттями була частиною колишньої Чехословаччини у Варшавському договорі під залізною хваткою Радянського Союзу. Одначе, як член НАТО, вона все ще залежить від Альянсу – і, зрештою, від США – щодо свого захисту. Так і економіка країни залежить від членства в Європейському Союзі. А це дає Заходу значні важелі впливу на Братиславу.

Геополітичні реалії також можуть стати вирішальними у суперечці Польщі з Україною. Багато аналітиків вважають, що після напружених виборів цього місяця температура знизиться. Антипатія Польщі до росії та бажання перешкодити їй здобути перемогу в Україні породжені десятиліттями гіркої політичної історії, яка навряд чи може бути змінена політичними вітрами.

Візит Зеленського до Вашингтона для посилення допомоги Україні минулого місяця виглядає далекоглядним. Водночас після бурхливого тижня стало зрозуміло, що майбутні транші допомоги США буде набагато важче проштовхувати через Конгрес для адміністрації Байдена.

Маккарті, чий пост спікера хитається, проштовхнув законопроєкт про тимчасові витрати, щоб уряд залишався відкритим до середини листопада, без 6 млрд доларів для України, які Сенат сподівався додати до пакету.

Цей крок не відразу поставить під загрозу ситуацію на полі бою, однак довша затримка може мати серйозні наслідки. Тоді як у політичному плані це може підбадьорити путіна та розпалити сумніви щодо збереження сили США у війні серед союзних європейських лідерів.