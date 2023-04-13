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ПОЛІТИКА

Блокування Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО дратує союзників – Politico

13 квітня 2023, 10:22
Блокування Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО дратує союзників – Politico
Фото: 1news.md
За лаштунками посадовці та експерти кажуть, що, окрім внутрішньополітичних розрахунків, цей крок Будапешта пов'язаний з його зв'язками з Анкарою і москвою.

Блокування Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО спантеличує і дратує західних посадовців. 

Про це повідомляє видання Politico на підставі спілкування з власними джерелами та експертами.

Після багатомісячних затримок угорські депутати схвалили вступ Фінляндії до НАТО якраз перед тим, як це зробила Туреччина. Але країна продовжує разом з Туреччиною відкладати рішення щодо Швеції.

За лаштунками посадовці та експерти кажуть, що, окрім внутрішньополітичних розрахунків, цей крок Будапешта пов'язаний з його зв'язками з Анкарою і москвою.

Вони зауважують, що західні союзники сприймають прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана значно менш серйозно, ніж президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Союзники не до кінця розуміють постійну мінливу риторику Угорщини у цьому питанні.

Один європейський дипломат, який обіймає високу посаду, зауважив, що позиція Будапешта щодо членства Швеції в НАТО "не підлягає жодному розумінню". Він назвав позицію Угорщини "дратівливою і не вартою уваги дрібницею".

Водночас, відзначає видання, у той час як багато членів НАТО вважають Туреччину аутсайдером в Альянсі, Угорщина вбачає в ній друга і приклад для наслідування. 

"Я думаю, що Орбан глибоко вірить у занепад Заходу. Оскільки Угорщина відкривається для східних і південних недемократичних країн, відносини з Туреччиною є надзвичайно важливими", – прокоментував Петер Креко, директор будапештського Інституту політичного капіталу.

Угорський посадовець, що обіймає високу посаду і який говорив на умовах анонімності, заявив, що, на його думку, позиція Будапешта щодо вступу до НАТО протягом останніх місяців була пов'язана з дружніми відносинами уряду з турецьким президентом Ердоганом. Орбан часто хвалить Туреччину і відвідує саміти Організації тюркських держав як спостерігач. 

Водночас, є міркування, що внутрішньополітичний фактор теж відіграє свою роль.

"Я вважаю, що Угорщина, як і у справах ЄС, в основному має внутрішні мотиви для вирішення цього питання", – сказав один шведський чиновник, який також говорив на умовах анонімності, обговорюючи чутливі політичні процеси. 

Раніше повідомлялось, що нові санкції США зачепили угорський банк, який називають "кублом шпигунів".

УгорщинаШвеціяНАТО

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