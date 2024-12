Bloomberg пояснило, чи зможуть продовжити транзит газу з рф через Україну

Майбутнє транзиту газу через Україну перебуває на переломному етапі. Якщо до середи, 1 січня 2025 року, не вдасться укласти угоду, мільярди кубометрів російського газу більше не постачатимуться через українську газотранспортну систему.

Україна перебуває під тиском деяких центральноєвропейських компаній, зокрема Словаччини, які вимагають продовжити транзит російського газу через Україну після закінчення угоди про транзит 31 грудня 2024 року.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не допустить транзиту російського газу, який йде на користь кремлівській військовій машині, через Україну після закінчення угоди. За його словами, він згоден на транспортування газу з інших країн, хоча, за інформацією джерел, транзит газу з рф не повністю виключений.

Ухвалюючи рішення, український лідер має враховувати необхідність захисту 38 600-кілометрової системи газопроводів країни. За останні три роки ця мережа не зазнавала ударів, оскільки через неї йшов російський газ. Якщо постачання припиняться, то система може стати мішенню, як це вже було з газосховищами та джерелами електроенергії, що створить додаткові технічні проблеми, які ускладнять опалення будинків в Україні взимку.

"Питання про ризики для української інфраструктури знаходить відгук у дипломатичних дискусіях", - каже Крістіан Егенхофер, старший науковий співробітник аналітичного центру CEPS у Брюсселі.

Водночас, зазначив Егенхофер, "газові переговори матимуть значення і за межами України". І для путіна, і для Фіцо найвигіднішим варіантом було б продовження закупівель газу європейськими покупцями напряму в "Газпрому". У цьому разі росія залишиться на ринку ЄС без необхідності ділитися доходами з посередниками, а Словаччина заощадить на додаткових витратах на транзит. МЗС України заявило, що переговори тривають і не можна повністю виключати можливість укладення угоди в останню хвилину.

"Сварка через російський газ посилить розкол між членами ЄС, що цілком відповідає інтересам росії, зацікавленої в тому, щоб європейська підтримка України припинилася", - каже Бота Ільяс, старший аналітик PRISM.

Відсутність міжурядової угоди між росією та Україною ускладнює, але не виключає можливість укладення комерційної угоди за участю європейських компаній. Словацька газова компанія Slovensky Plynarensky Priemysel AS та її оператор газових мереж Eustream AS - поряд з угорською MOL Hungarian Oil and Gas Plc., торговельними асоціаціями та великими промисловими споживачами з Австрії та Італії - закликали Зеленського дозволити продовжити поставки. Обговорюваний обсяг становить 15 мільярдів кубометрів на рік.

У зв'язку з наближенням крайнього терміну розглядаються альтернативні рішення. За словами джерел, SPP веде переговори з державною нафтовою компанією Азербайджану про постачання газу. Для цього може знадобитися обмін між "Газпромом" і Socar, за якого азербайджанська компанія буде закуповувати відповідні обсяги в росії для постачання європейським покупцям.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також запропонував перенести місце продажу російського газу на фізичний кордон між росією та Україною, що передало б право власності на газ європейським покупцям і зобов'язало б Україну забезпечити транзит відповідно до її угоди про вільну торгівлю з ЄС.

"Продовження транзиту російського газу в будь-якій формі - чи то через відкрите продовження контракту з контрольованим кремлем "Газпромом", чи то під будь-якою іншою назвою, але все одно де-факто російською, - буде небезпечним для України", - вважає Бенджамін Л. Шмітт, старший науковий співробітник аналітичного центру CEPA і Центру енергетичної політики Клейнмана при Пенсильванському університеті.