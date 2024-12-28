Bloomberg пояснило, чи зможуть продовжити транзит газу з рф через Україну

Експерти вважають, що російські війська можливо почнуть знищувати українську ГТС

Майбутнє транзиту газу через Україну перебуває на переломному етапі. Якщо до середи, 1 січня 2025 року, не вдасться укласти угоду, мільярди кубометрів російського газу більше не постачатимуться через українську газотранспортну систему.

Про це пише видання Bloomberg.

Україна перебуває під тиском деяких центральноєвропейських компаній, зокрема Словаччини, які вимагають продовжити транзит російського газу через Україну після закінчення угоди про транзит 31 грудня 2024 року.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не допустить транзиту російського газу, який йде на користь кремлівській військовій машині, через Україну після закінчення угоди. За його словами, він згоден на транспортування газу з інших країн, хоча, за інформацією джерел, транзит газу з рф не повністю виключений.