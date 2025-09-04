Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: путін похвалив спецпосланця США Віткоффа за роль у переговорах щодо України

04 вересня 2025, 09:47
Bloomberg: путін похвалив спецпосланця США Віткоффа за роль у переговорах щодо України
джерело DR
російський диктатор говорить, що не смунівається у фаховості спецпосланця Трампа.

російський диктатор владімір путін похвалив роль американського спецпосланця Стівена Віткоффа у переговорах щодо війни в Україні, заявивши, що той достовірно передавав кремлю точку зору Дональда Трампа після  їх зустрічей.

Про це пише Bloomberg.

"Він досить точно передавав президенту Трампу позицію російської сторони", – сказав путін журналістам у Пекіні, відповідаючи на запитання про критику Віткоффа у США. – "Те, що він точно й об’єктивно доводить до нас позицію американського керівництва, стало для мене абсолютно очевидним під час дискусій в Анкориджі".

Віткофф, який минулого місяця брав участь у саміті на Алясці між двома президентами, цього року вже п’ять разів зустрічався з путіним у росії, реалізовуючи намагання Трампа досягти домовленостей для завершення війни росії в Україні. Після саміту він заявив, що путін і Трамп погодилися, що США та інші союзники "можуть запропонувати Україні ефективні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО", яка передбачає, що напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх.

кремль цього не підтвердив. Це викликало запитання щодо того, чи москва справді пішла на таку поступку, чи, можливо, американська делегація неправильно зрозуміла готовність путіна до подібних гарантій безпеки для Києва.

"Усе, про що ми говорили з паном Віткоффом, ми підтвердили повністю у присутності президента Трампа, і він не заперечував, що це була його позиція", – заявив путін на пресконференції у Пекіні. – "Ті, хто критикує Віткоффа, це ті, кому не подобається ця позиція. Але їм не подобається і позиція Трампа, ось у чому вся суть".

Владімір ПутінСтів Віткоффвійнапереговори

Останні матеріали

Ляльковод у Кремлі. Російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у Кремлі. Російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється