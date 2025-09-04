російський диктатор говорить, що не смунівається у фаховості спецпосланця Трампа.

російський диктатор владімір путін похвалив роль американського спецпосланця Стівена Віткоффа у переговорах щодо війни в Україні, заявивши, що той достовірно передавав кремлю точку зору Дональда Трампа після їх зустрічей.

Про це пише Bloomberg.

"Він досить точно передавав президенту Трампу позицію російської сторони", – сказав путін журналістам у Пекіні, відповідаючи на запитання про критику Віткоффа у США. – "Те, що він точно й об’єктивно доводить до нас позицію американського керівництва, стало для мене абсолютно очевидним під час дискусій в Анкориджі".

Віткофф, який минулого місяця брав участь у саміті на Алясці між двома президентами, цього року вже п’ять разів зустрічався з путіним у росії, реалізовуючи намагання Трампа досягти домовленостей для завершення війни росії в Україні. Після саміту він заявив, що путін і Трамп погодилися, що США та інші союзники "можуть запропонувати Україні ефективні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО", яка передбачає, що напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх.

кремль цього не підтвердив. Це викликало запитання щодо того, чи москва справді пішла на таку поступку, чи, можливо, американська делегація неправильно зрозуміла готовність путіна до подібних гарантій безпеки для Києва.

"Усе, про що ми говорили з паном Віткоффом, ми підтвердили повністю у присутності президента Трампа, і він не заперечував, що це була його позиція", – заявив путін на пресконференції у Пекіні. – "Ті, хто критикує Віткоффа, це ті, кому не подобається ця позиція. Але їм не подобається і позиція Трампа, ось у чому вся суть".