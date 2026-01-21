Яскравим прикладом став аукціон із продажу московського аеропорту Домодєдово.

росія конфіскувала рекордні активи на трильйони рублів, проте не може їх реалізувати, щоб поповнити воєнний бюджет.

Про це повідомляє Bloomberg.

Яскравим прикладом став аукціон із продажу московського аеропорту Домодєдово. росія планувала виручити мінімум 132 мільярди рублів, але жодної кваліфікованої ставки не надійшло. Наступний спробний продаж аеропорту заплановано на 29 січня у форматі "голландського аукціону", де стартова ціна може впасти вдвічі, проте аналітики сумніваються, що це значно підвищить інтерес до лота.

Аеропорт Домодєдово був націоналізований минулого року після звинувачень попереднього власника у порушенні закону через іноземне громадянство та резиденцію. До війни об’єкт приймав мільйони пасажирів і залучав іноземні авіалінії, однак навіть стратегічно важливі активи, конфісковані кремлем, не викликають довіри у потенційних покупців через високі борги та економічну нестабільність.

росія не може просто передати активи будь-кому — покупці повинні бути лояльними та здатними ефективно управляти компаніями, тоді як потенційні інвестори побоюються майбутніх претензій до своєї власності.

У 2025 році росія рекордно забрала активів на 3,12 трильйона рублів — у чотири рази більше, ніж роком раніше. Однак висока заборгованість підприємств, падіння прибутковості цивільних секторів і економічна криза стримують потенційних покупців.

Фахівці зазначають, що кремль, ймовірно, продовжить політику націоналізацій, оскільки війна створює сприятливе середовище для перерозподілу активів. Проте успішний продаж великих об’єктів залишається серйозною проблемою для російського уряду.