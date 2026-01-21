Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: росія конфіскувала активи на трильйони рублів, але не може їх продати

21 січня 2026, 19:46
Bloomberg: росія конфіскувала активи на трильйони рублів, але не може їх продати
Стоп росія
Яскравим прикладом став аукціон із продажу московського аеропорту Домодєдово.

росія конфіскувала рекордні активи на трильйони рублів, проте не може їх реалізувати, щоб поповнити воєнний бюджет.

Про це повідомляє Bloomberg.

Яскравим прикладом став аукціон із продажу московського аеропорту Домодєдово. росія планувала виручити мінімум 132 мільярди рублів, але жодної кваліфікованої ставки не надійшло. Наступний спробний продаж аеропорту заплановано на 29 січня у форматі "голландського аукціону", де стартова ціна може впасти вдвічі, проте аналітики сумніваються, що це значно підвищить інтерес до лота.

Аеропорт Домодєдово був націоналізований минулого року після звинувачень попереднього власника у порушенні закону через іноземне громадянство та резиденцію. До війни об’єкт приймав мільйони пасажирів і залучав іноземні авіалінії, однак навіть стратегічно важливі активи, конфісковані кремлем, не викликають довіри у потенційних покупців через високі борги та економічну нестабільність.

росія не може просто передати активи будь-кому — покупці повинні бути лояльними та здатними ефективно управляти компаніями, тоді як потенційні інвестори побоюються майбутніх претензій до своєї власності.

У 2025 році росія рекордно забрала активів на 3,12 трильйона рублів — у чотири рази більше, ніж роком раніше. Однак висока заборгованість підприємств, падіння прибутковості цивільних секторів і економічна криза стримують потенційних покупців.

Фахівці зазначають, що кремль, ймовірно, продовжить політику націоналізацій, оскільки війна створює сприятливе середовище для перерозподілу активів. Проте успішний продаж великих об’єктів залишається серйозною проблемою для російського уряду.

активиросія окупанти

Останні матеріали

Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється