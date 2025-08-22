Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: заяви Лаврова щодо гарантій безпеки для України внесли розкол у переговори росії зі США

22 серпня 2025, 10:37
Bloomberg: заяви Лаврова щодо гарантій безпеки для України внесли розкол у переговори росії зі США
Фото: ТАСС
кремль тепер може спробувати переконати Білий дім відмовитися від ідеї гарантій безпеки та знизити рівень майбутньої зустрічі між росією та Україною.

Коментарі міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова про "відторгнення" гарантій безпеки для України, якщо вони будуть побудовані "за логікою ізоляції росії", фактично зруйнували переговори москви зі США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерела, кремль тепер може спробувати переконати Білий дім відмовитися від ідеї гарантій безпеки та знизити рівень майбутньої зустрічі між росією та Україною — з президентського до технічного, аби уникнути нових санкцій США.

Кілька високопоставлених європейських чиновників і дипломатів заявили Bloomberg, що сприймають виступ Лаврова як спробу затягнути процес. Водночас вони сумніваються, що владімір путін справді готовий укласти угоду.

Напередодні Лавров сказав, що після саміту на Алясці "європейські країни вирушили слідом за Зеленським до Вашингтона" і там намагалися "просувати свою повістку", спрямовану на ізоляцію росії. "Звичайно, це не може викликати у нас інших почуттів, окрім повного відторгнення", — заявив він.

Глава МЗС рф також наголосив, що москва не погодиться на вирішення «питань колективної безпеки» без її участі. Він нагадав про переговори в Стамбулі навесні 2022 року, коли українська делегація пропонувала закріпити гарантії безпеки на рівні постійних членів Радбезу ООН — росії, Китаю, Франції, США та Великої Британії.

Гарантії безпеки для України стали ключовою темою обговорення на переговорах у Білому домі 18 серпня, де президент США Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн. Трамп заявив, що гарантії будуть надані низкою європейських держав у координації зі США, однак не уточнив роль Вашингтона.

У Європі тим часом тривають дискусії щодо можливого розміщення військового контингенту в Україні. Попри відсутність єдиної позиції, готовність відправити війська вже висловлювали Франція та Велика Британія. москва ж неодноразово наголошувала, що присутність іноземних військ в Україні для неї є "повністю неприйнятною".

війнаСергій Лавровпереговоригарантії безпеки Україниросія окупанти

Останні матеріали

Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється