Bloomberg: заяви Лаврова щодо гарантій безпеки для України внесли розкол у переговори росії зі США

кремль тепер може спробувати переконати Білий дім відмовитися від ідеї гарантій безпеки та знизити рівень майбутньої зустрічі між росією та Україною.

Коментарі міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова про "відторгнення" гарантій безпеки для України, якщо вони будуть побудовані "за логікою ізоляції росії", фактично зруйнували переговори москви зі США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерела, кремль тепер може спробувати переконати Білий дім відмовитися від ідеї гарантій безпеки та знизити рівень майбутньої зустрічі між росією та Україною — з президентського до технічного, аби уникнути нових санкцій США.

Кілька високопоставлених європейських чиновників і дипломатів заявили Bloomberg, що сприймають виступ Лаврова як спробу затягнути процес. Водночас вони сумніваються, що владімір путін справді готовий укласти угоду.

Напередодні Лавров сказав, що після саміту на Алясці "європейські країни вирушили слідом за Зеленським до Вашингтона" і там намагалися "просувати свою повістку", спрямовану на ізоляцію росії. "Звичайно, це не може викликати у нас інших почуттів, окрім повного відторгнення", — заявив він.

Глава МЗС рф також наголосив, що москва не погодиться на вирішення «питань колективної безпеки» без її участі. Він нагадав про переговори в Стамбулі навесні 2022 року, коли українська делегація пропонувала закріпити гарантії безпеки на рівні постійних членів Радбезу ООН — росії, Китаю, Франції, США та Великої Британії.

Гарантії безпеки для України стали ключовою темою обговорення на переговорах у Білому домі 18 серпня, де президент США Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн. Трамп заявив, що гарантії будуть надані низкою європейських держав у координації зі США, однак не уточнив роль Вашингтона.

У Європі тим часом тривають дискусії щодо можливого розміщення військового контингенту в Україні. Попри відсутність єдиної позиції, готовність відправити війська вже висловлювали Франція та Велика Британія. москва ж неодноразово наголошувала, що присутність іноземних військ в Україні для неї є "повністю неприйнятною".