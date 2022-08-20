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Близько одного мільйона людей ще не повернулися до Києва - Кличко

Близько одного мільйона киян ще не повернулися до міста. Поки що кількість мешканців коливається в межах 3 млн, втім, частина з них або переселенці, або транзитом у місті.
Близько одного мільйона людей ще не повернулися до Києва - Кличко Фото: kievvlast.com.ua

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв'ю виданню "Бабель".

«У березні в Києві перебували приблизно один мільйон киян, тому що переважно жінки та діти виїхали з міста, а залишилися чоловіки, які готові були чинити опір можливому вторгненню. Зараз, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, ми знаємо, що у столиці приблизно три мільйони людей. Не всі з них кияни. Сьогодні офіційно стали на облік близько 120 тисяч внутрішніх переселенців, а за нашими розрахунками, їх близько 200 тисяч. А близько одного мільйона киян ще не повернулися в місто», - розповів Кличко.

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" до Дня Незалежності повертає потяг з Києва до Карпат.

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20 08 2022 19:24
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