Близько одного мільйона людей ще не повернулися до Києва - Кличко

Близько одного мільйона киян ще не повернулися до міста. Поки що кількість мешканців коливається в межах 3 млн, втім, частина з них або переселенці, або транзитом у місті.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв'ю виданню "Бабель".

«У березні в Києві перебували приблизно один мільйон киян, тому що переважно жінки та діти виїхали з міста, а залишилися чоловіки, які готові були чинити опір можливому вторгненню. Зараз, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, ми знаємо, що у столиці приблизно три мільйони людей. Не всі з них кияни. Сьогодні офіційно стали на облік близько 120 тисяч внутрішніх переселенців, а за нашими розрахунками, їх близько 200 тисяч. А близько одного мільйона киян ще не повернулися в місто», - розповів Кличко.

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" до Дня Незалежності повертає потяг з Києва до Карпат.