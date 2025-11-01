Болгарія може попросити США про виняток із санкцій проти "Лукойл"

Софія побоюється зупинки бургаського НПЗ, який забезпечує більшість пального в країні.

Влада Болгарії вивчає можливість попросити Сполучені Штати зробити виняток із нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових гігантів "Роснефть" і Лукойлу".

Про це повідомляє медіа-організація Politico.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про санкції проти двох найбільших нафтових компаній росії. Це рішення змусило кілька країн ЄС, де ці компанії мають активи, шукати способи отримати тимчасові винятки.

У Болгарії розташований один із ключових активів - нафтопереробний завод "Лукойлу" в Бургасі, який забезпечує до 80% потреб країни у пальному. Софія побоюється, що після набуття санкціями чинності 21 листопада завод може зупинитися, якщо банки припинять його обслуговування.

За інформацією джерел видання, болгарський уряд уже звернувся до Вашингтона з проханням роз’яснити процедуру подання запиту про відтермінування дії обмежень.

У владі попереджають: закриття заводу може спричинити дефіцит пального, соціальні протести та урядову кризу, що може посилити позиції проросійського президента Румена Радева, який останнім часом натякав на створення нової політичної сили.