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ПОЛІТИКА

Боротьба за принципи: Євросоюз має відхилити імпорт російської сталі за попередженням від EUROFER

02 грудня 2023, 16:47
Боротьба за принципи: Євросоюз має відхилити імпорт російської сталі за попередженням від EUROFER
Фото: Укрінформ
Постачання з росії мають припинитися, попри те, що на них побудована прибуткова бізнес-модель кількох сталепрокатних заводів.

Євросоюз має відхилити запити від кількох країн-членів щодо продовження термінів імпорту російських сталевих напівфабрикатів, адже таке продовження ризикує стати історичною помилкою.

Про це йдеться у заяві Європейської сталеливарної асоціації (EUROFER).

В асоціації підкреслили: місцеві підприємства, імпортуючи дешеву сталь з росії, фактично підтримують ті ж самі заводи, що постачають сталь російському військово-промисловому комплексу і суміжним галузям переробки. Постачання з росії мають припинитися, попри те, що на них побудована прибуткова бізнес-модель кількох сталепрокатних заводів.

"Опортуністичний інтерес декількох металургійних підприємств в ЄС підриває загальну мету санкцій Євросоюзу проти рф, де сталь відіграє стратегічну роль не тільки в загальній російській економіці, але й безпосередньо в російській військовій машині, яка бере участь у незаконній війні проти України. Держави-члени ЄС не повинні закріплювати таку порочну систему, схвалюючи ще один виняток, вже погодившись на дворічну відстрочку заборони імпорту російських сталевих напівфабрикатів", - заявив Аксель Еггерт, гендиректор EUROFER.

Окрім того, вказують в галузевій асоціації, незастосування сталевих санкцій проти російських напівфабрикатів призводить до недобросовісної конкуренції та нерівних умов гри на внутрішньому ринку сталі ЄС.

Як зауважили в EUROFER, бізнес-модель європейських перекатників базується на перевагах у витратах, отриманих завдяки дешевому імпорту з третіх країн. На відміну від цього європейська інтегрована металургія (з доменними печами й кисневими конвертерами), чиї потужності розміщені в ЄС, максимізує створення промислової, економічної, екологічної та соціальної цінності в європейській економіці. Крім того, металургійні комбінати у Європі оперативно відреагували на санкції Євросоюзу і припинили імпорт російського вугілля.

"Держави-члени ЄС повинні чітко заявити, що не можна допускати жодних подальших винятків для імпорту російської сталі. Послаблення нинішніх санкцій ЄС проти росії ризикує стати саморуйнуванням та історичною помилкою", - резюмував Аксель Еггерт.

Нагадаємо, Чехія лобіює продовження імпорту російських слябів у ЄС всупереч восьмому пакету санкцій. Нещодавно міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела підтвердив запит на продовження терміну перехідного періоду до 2028 року.

Зокрема, на продовженні імпорту наполягає компанія Vítkovice Steel, яка має російське коріння і використовує в роботі продукцію російського заводу НЛМК. Також про виключення стосовно російських слябів також просять Бельгія та Італія.

ЄСстальсанкціі проти росії

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