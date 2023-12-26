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Бригада Бундесверу в Литві: генерал попереджає про послаблення армії

26 грудня 2023, 19:25
Бригада Бундесверу в Литві: генерал попереджає про послаблення армії
Фото: politico.eu
В армії Німеччині занепокоєння через забезпечення нової бригади в Литві, адже це відбуватиметься коштом Бундесверу.

Про це пише німецький Spiegel.

Видання ознайомилося з одним з внутрішніх документів, який показує, наскільки масовими є внутрішні сумніви щодо доцільності німецьких військових в Литві.

Через кілька тижнів до поїздки міністра оборони Бориса Пісторіуса до Литви генерал армії Альфонс Маїс заявив, що нова бригада не може бути створена без мільярдних інвестицій, якщо міністерство не хоче, щоб Бундесвер був масово ослаблений вдома.

В електронному листі до генерального інспектора Карстена Броєра Маїс вимагає, аби міноборони терміново подумало про інвестиції в проєкт, незважаючи на те, що планування бригади тільки розпочалося. Причиною цього він називає нестабільну ситуацію в армії.

"На жаль, я не можу не підкреслити ще раз, що матеріальні ресурси армії, виміряні в порівнянні з її замовленнями з 2025 року, в даний час є більш ніж маргінальними і будуть продовжувати недофінансовуватися в майбутньому, незважаючи на всі позитивні зусилля", - йдеться в листі.

"Ковдра просто занадто тонка", - пише генерал. 

Армія оснащена лише на 60% за всіма матеріальними категоріями: від "А" для артилерійських знарядь до "Z" для наметових мішків.

"Створення нового великого об'єднання без додаткових інвестицій, – попереджає генерал, – призведе до того, що цей показник впаде до 55 відсотків", - мовиться в листі. 

Маїс також посилається на те, що матеріальне оснащення нової бригади для Литви ще не з'явилося в кошторисах міністерства на найближчі роки.

В армії давно наголошують, що новій бригаді знадобляться додаткові підрозділи підтримки, такі як танково-інженерні роти, на матеріальне забезпечення яких поки що не виділено бюджетних коштів.

Генерал Маїс відомий тим, що не шкодує слів, коли йдеться про недоліки у військах. 24 лютого 2022 року, через кілька годин після того, як росія напала на Україну, Маїс написав у мережі LinkedIn:

"Бундесвер, армія, якою мені дозволено керувати, здебільшого порожня. Варіанти, які ми можемо запропонувати політикам для підтримки альянсу, вкрай обмежені".

Тодішні репліки викликали багато хвилювань. Тодішній міністр оборони Крістіне Ламбрехт не покарала генерала, але публічно порекомендувала йому замість того, щоб сидіти в інтернеті, мовчки працювати над поліпшенням оснащення Бундесверу.

Невідомо, як міністр Пісторіус відреагував на критичний лист Маїса.

Нагадаємо, що 18 грудня відбувся Історичний момент: Німеччина розмістить війська у Литві для протистояння російській загрозі.

 

Литвабундесвер

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