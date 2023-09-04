Бригадний генерал США назвав умови для вирішального удару ЗСУ наступного року – WP

Генерал Арнольд анітрохи не здивований повільним просуванням українського контрнаступу.

Деякі американські військові офіцери, схоже, здивовані тим, що український контрнаступ не дав стрімкого прориву. Через анонімні цитати в ЗМІ вони покладають провину на українських військових. Бригадний генерал армії США у відставці Марк Арнольд, навпаки, анітрохи не здивований повільними темпами просування і вважає, що вина лежить якраз на американській стороні.

Про це йдеться у матеріалі Washington Post.

Арнольд, життєрадісний колишній офіцер спецназу, який пройшов три бойові кампанії в Іраку й Афганістані, провів багато часу поблизу лінії фронту, консультуючи українських військових. Він був вражений професіоналізмом і хоробрістю української армії, але водночас усвідомлював обмеженість підготовки та технічного забезпечення, яке їм надавав Захід.

"Я вперше зустрівся з Арнольдом у Києві в травні. Вже тоді, за кілька тижнів до початку українського контрнаступу, він говорив мені, що українці не зможуть здійснити прорив цього року. Однак він був і залишається більш оптимістичним щодо перспектив вирішальних операцій наступного року", – говорить старший науковий співробітник Council on Foreign Relations Макс Бут.

Зовсім недавно генерал поскаржився: "Українцям не вистачає мобільного обладнання, необхідного для прориву через мінні поля високої щільності і перешкоди. Механізовані піхотні і бронетанкові батальйони армії США мають танки з протитанковими мінними відвалами і важкими катками в кожній роті. В українців цього немає".

Україні не вистачає не лише обладнання для розмінування. Минулого тижня генерал Арнольд повідомив Буту: "Якщо додати всі бойові машини Bradley, танки Leopard 2 і Challenger 2 та іншу техніку, то українці можуть оснастити лише одну бригаду. Лише шість батальйонів із приблизно 350 батальйонів у сухопутних військах пройшли підготовку НАТО з проведення операцій об’єднаних сил".

Цього просто недостатньо, "щоб зрушити ситуацію з місця".

"Ще більше українській армії в наступі заважає відсутність переваги в небі, – зазначає американський військовий. – У багатьох випадках російські бойові вертольоти атакували українські бронетанкові підрозділи, коли вони намагалися розмінувати мінні поля, сповільнюючи просування до повзучості".

У той час як дехто в США критикує проведення Києвом контрнаступу, який, схоже, нарешті набирає певних обертів, оскільки українці прорвали першу лінію російської оборони на півдні, Арнольд утримується від критики.

"Американським військовим було б важко досягти кращих результатів без домінування в повітрі і далекобійних артилерійських систем. Тому я задоволений прогресом, який українці продемонстрували на сьогоднішній день", – сказав американський генерал.

Арнольд відкидає багато конкретних критичних зауважень з боку Пентагону, в тому числі звинувачення в тому, що сили України відволікають занадто багато ресурсів на Бахмут. Він стверджує, що наступ там "не поглинув велику кількість механізованої техніки" і що "українські операції в багатьох географічних районах важливі для того, щоб зв'язати російські військові ресурси і захистити українські землі на північному сході".

Проте генерал оптимістично налаштований, що українці зможуть прорватися наступного року, але за умови, що отримають більше тренувань і обладнання, ніж цьогоріч.

"Якщо адміністрація Байдена зацікавлена у завершенні цієї війни, то вона надасть далекобійну зброю (ракети ATACMS, протикорабельні ракети Harpoon, безпілотники Reaper, літаки F-16), більше бронетранспортерів M113, бойових машин Bradley і танків Abrams", – каже Марк Арнольд.