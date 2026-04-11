Британії варто повернутись в ЄС, якщо Трамп вирішить вийти з НАТО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія має розглянути повернення до Європейський Союз, якщо США вирішать вийти з НАТО.

Український лідер наголосив, що європейська безпека у разі виходу США з НАТО повинна базуватися на посиленому ЄС.

"Якщо США справді розглядатимуть вихід з НАТО, то безпека Європи буде базуватися виключно на ЄС – але не в його нинішньому вигляді", – зазначив Зеленський.

Президент запропонував розширити Євросоюз за рахунок ключових країн, зокрема України, Великої Британії, Туреччини та Норвегії. За його словами, у такому форматі ЄС зможе створити потужну військову силу, яка перевищить потенціал росії та забезпечить контроль над морем, повітрям і суходолом. Президент України також підкреслив, що на тлі зростання загроз з боку росії Європа повинна самостійно забезпечувати свою безпеку.

"Європа повинна думати насамперед про безпеку – як зберегти своє життя, історію та незалежність", – наголосив він.

Україна, яка отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році, розглядає членство в блоці як ключову гарантію безпеки. Водночас переговори про вступ, розпочаті у 2024 році, залишаються складними і тривалими.