ПОЛІТИКА

Британія і Франція відправлять винищувачі Rafale та Eurofighter для захисту східного флангу НАТО

11 вересня 2025, 20:25
Британія і Франція відправлять винищувачі Rafale та Eurofighter для захисту східного флангу НАТО
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Союзники Польщі зробили конкретні заяви про допомогу після інциденту з російськими дронами.

Британія і Франція мають намір відправити до Східної Європи винищувачі Rafale і Eurofighter. Так вони дадуть відповідь на удар російських дронів по Польщі.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Onet.

Він розповів, що союзники Польщі зробили конкретні заяви про допомогу після інциденту з російськими дронами.

"Нідерланди прискорюють постачання до Польщі двох із трьох своїх батарей Patriot. Вони також ухвалюють рішення про розміщення систем ППО малої дальності і систем противодронової оборони, направивши 300 солдатів", - додав міністр.

Також, за його словами, конкретні обіцянки дали чехи. Чехія має відправити до Польщі три вертольоти Мі-17, дуже досвідчені команди і близько 1000 солдатів.

"І французи, і британці заявляють про намір забезпечити безпеку східного флангу НАТО за допомогою літаків Rafale і Eurofighter", - додав Косіняк-Камиш.

