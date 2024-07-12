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ПОЛІТИКА

Британія не дозволяла Україні використовувати ракети Storm Shadow на території росії – Telegraph

12 липня 2024, 12:09
Британія не дозволяла Україні використовувати ракети Storm Shadow на території росії – Telegraph
Британський уряд дозволив Києву запускати ракети по цілях у Криму і на материковій частині України з моменту їх постачання минулого року, але заборонив використовувати їх для удару по цілях на території росії.

Міністерство оборони Великої Британії уточнило, що не давало Україні дозволу на використання ракет Storm Shadows для нанесення ударів по території росії. 

Про це повідомляє The Telegraph.

Даунінг-стріт заявила, що політика уряду "не змінилася" щодо розгортання ракет дальнього радіуса дії, попри коментарі прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, з яких випливало, що він послаблює обмеження на використання ракет.

Британський уряд дозволив Києву запускати ракети по цілях у Криму і на материковій частині України з моменту їх постачання минулого року, але заборонив використовувати їх для удару по цілях на території росії. Чиновники побоюються, що такий крок призведе до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт із росією.

Джерела видання підтвердили, що ракети не використовували цього року, і підкреслили, що президенту Володимиру Зеленському доведеться "заручитися гарантіями в інших місцях", перш ніж Україна зможе випустити крилаті ракети по російській території. 

Вони додали, що ці гарантії не є остаточним рішенням.

Високопоставлене джерело в оборонному відомстві заявило, що ситуація "більш тонка", ніж припускав президент України. Вони додали, що дозвіл на запуск стратегічної ракети територією Росії потребуватиме підпису трьох країн, однією з яких є Велика Британія. Франція виробляє Storm Shadow разом із Великою Британією.

"Цього не станеться", - додало джерело, відповідаючи на запитання, чи буде Україна запускати Storm Shadow по Росії.

До цього сам прем'єр Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використати ракети Storm Shadow для ударів по рф.

Велика Британіявійна в УкраїніStorm Shadowудари по рф

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