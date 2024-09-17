Британія "не піде наодинці" на дозвіл щодо ракет дальнього радіусу дії для України – The Times

Саме американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети Storm Shadow влучали в ціль.

Велика Британія не схвалить використання зброї проти цілей в рф без згоди США після заклику Зеленського до рішучості.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела.

Видання написало, що Британія "сама не діятиме" щодо надання Україні дозволу завдавати ударів далекобійною зброєю по цілях в росії, оскільки американські системи наведення вирішальні в цьому питанні.

Британія не дозволить Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії проти цілей в рф без згоди Сполучених Штатів.

Президент Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій "страх" і проявити "рішучість" у цьому питанні.

Також 5 колишніх міністрів оборони експрем'єр закликали главу британського уряду Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку. Вони попередили, що зволікання лише підбадьорить правителя кремля Володимира путіна.

В статті написано, що Британія "сама не діятиме", оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети Storm Shadow влучали в ціль.

Уряд Британії вважає, що США, швидше за все, дадуть "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, хоча в адміністрації президента Байдена існують розбіжності.

Кілька днів тому Байден і Стармер обговорили прохання України щодо ракет великої дальності, але рішення не прийняли.