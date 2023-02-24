Британія не відправлятиме Україні винищувачі "в короткостроковій перспективі" – Воллес

Найближчим часом Велика Британія не буде відправляти Україні винищувачі. Втім, зовсім виключити такий розвиток подій не можна.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив у коментарі Sky News, що винищувачі в Україну найближчим часом країною не будуть відправлені.

"Велика Британія не надсилатиме винищувачі в Україну в "короткостроковій перспективі", - заявив міністр оборони.

Воллес додав: "Єдине, чого я навчився у цьому конфлікті, це те, що ви не можете нічого включати та виключати".

Міністр сказав, що Велика Британія надала Києву близько 200 танків і вертольотів.

Він додав, що Велика Британія має переконатися, що коли вона дає якусь зброю Україні, вона забезпечує навчання та відповідні можливості.

Але, коли йдеться про винищувачі, це означало б відправити в країну "сотні людей", і "Захід не збирається відправляти війська в Україну в таких масштабах".

На запитання, чи непокоїть його запас зброї та боєприпасів у Великій Британії, він відповів негативно, тому що уряд "вже почав розміщувати замовлення на їхнє поповнення".

Воллес додав, що є також плани щодо збільшення виробництва боєприпасів.