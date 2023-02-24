Матеріали:
Теми:

Британія не відправлятиме Україні винищувачі "в короткостроковій перспективі" – Воллес

24 лютого 2023, 12:40
Британія не відправлятиме Україні винищувачі
Фото: Associated Press
Найближчим часом Велика Британія не буде відправляти Україні винищувачі. Втім, зовсім виключити такий розвиток подій не можна.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив у коментарі Sky News, що винищувачі в Україну найближчим часом країною не будуть відправлені.

"Велика Британія не надсилатиме винищувачі в Україну в "короткостроковій перспективі", - заявив міністр оборони.

Воллес додав: "Єдине, чого я навчився у цьому конфлікті, це те, що ви не можете нічого включати та виключати".

Міністр сказав, що Велика Британія надала Києву близько 200 танків і вертольотів.

Він додав, що Велика Британія має переконатися, що коли вона дає якусь зброю Україні, вона забезпечує навчання та відповідні можливості.

Але, коли йдеться про винищувачі, це означало б відправити в країну "сотні людей", і "Захід не збирається відправляти війська в Україну в таких масштабах".

На запитання, чи непокоїть його запас зброї та боєприпасів у Великій Британії, він відповів негативно, тому що уряд "вже почав розміщувати замовлення на їхнє поповнення".

Воллес додав, що є також плани щодо збільшення виробництва боєприпасів.

Останні матеріали

Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Політика
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Дмитро Редько – 24 лютого 2023, 15:28
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Політика
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 12:17
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують
Політика
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують "блакитні фішки" у твітері – Washington Post
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 09:16
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження
Політика
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження "веееллликого" наступу гєрасімова та "комедія" з постачанням зброї Заходом – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 17:46
Україна може повернути Крим. Західні політики змінюють свою точку зору, дослухаючись до військових експертів і відкидаючи кремлівську пропаганду – Politico
Політика
Україна може повернути Крим. Західні політики змінюють свою точку зору, дослухаючись до військових експертів і відкидаючи кремлівську пропаганду – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 16:04
У республіканців почалися праймеріз до виборів президента США. Позиції кандидатів ДеСантіс і Гейлі створюють загрозу для підтримки України – Washington Post
Політика
У республіканців почалися праймеріз до виборів президента США. Позиції кандидатів ДеСантіс і Гейлі створюють загрозу для підтримки України – Washington Post
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 13:52
Новий центр могутності НАТО. Леопардовий стрибок Польщі – Челс Міхта
Політика
Новий центр могутності НАТО. Леопардовий стрибок Польщі – Челс Міхта
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 09:11
Зміна обличчя війни в Україні. Нові риси розвідки, використання роботів, операцій впливу – Мік Раян
Політика
Зміна обличчя війни в Україні. Нові риси розвідки, використання роботів, операцій впливу – Мік Раян
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 17:19
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється