Британія планує створити "оборонний банк" для переозброєння союзників проти росії

Минулого місяця Велика Британія, Фінляндія та Нідерланди погодилися запустити роботу над новим механізмом.

Уряд Великої Британії розглядає можливість створення "оборонного банку", щоб допомогти країнам Північної Європи оновити озброєння на тлі можливого протистояння з російським диктатором владіміром путіним. Цю ідею можуть реалізувати за прикладом програми Євросоюзу, яка передбачає кредити на 150 млрд євро для закупівлі зброї країнами блоку.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що створення "банку JEF" (Об'єднані експедиційні сили) дасть змогу альянсу з десяти північноєвропейських країн НАТО отримувати дешевші кредити та спрямовувати ці гроші на проєкти у сфері безпеки. Зокрема, окрім Великої Британії, до його складу входять Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Ісландія та Нідерланди.

Минулого місяця Велика Британія, Фінляндія та Нідерланди, які є членами JEF, погодилися запустити роботу над новим механізмом, який планують використовувати для фінансування спільних оборонних проєктів, розширення промислового виробництва, закупівлі зброї та надання військової допомоги Україні. Однак переговори наразі перебувають на початковому етапі.

The Telegraph інформує, що будь-яке оголошення можуть пришвидшити, щоб оприлюднити його ще до початку липня, коли в Анкарі має відбутися щорічний саміт НАТО. Головною темою цієї зустрічі можуть стати вимоги президента США Дональда Трампа щодо планів союзників підняти витрати на оборону до 5% ВВП протягом наступних десяти років.

Також зазначається, що участь очільника Білого дому в саміті залишається невизначеною після його заяв про можливий вихід з Альянсу через розбіжності з Європою щодо участі у війні США та Ізраїлю проти Ірану.