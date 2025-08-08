Британія почала масово відмовляти українцям у притулку

Британія зазначає, що західні регіони України є достатньо безпечними, і на цій підставі відхиляє заяви

Велика Британія з початку 2025 року почала часто відмовляти українцям у наданні притулку. На думку Міністерства внутрішніх справ країни, західні області України є достатньо безпечними, і саме тому заяви про надання статусу біженця відхиляють.

Про це повідомляє ВВС.

Це не означає, що українців просять негайно залишити країну. Ті, хто вже перебуває у Великій Британії, можуть продовжити свої візи ще на 1,5 року. Проте це означає більшу невизначеність для людей, які вже кілька років живуть у країні.

Програму для українців Велика Британія запустила в березні 2022 року. Вона дозволяла тим, хто не мав родичів або знайомих у Британії, отримати запрошення від місцевих спонсорів – людей, які погоджувалися прийняти українців у себе вдома. Від початку британський уряд підкреслював, що програма є тимчасовою і не дає права на імміграцію.

До листопада 2024 року українці, які перебували у країні за цією програмою, могли розраховувати на постійне проживання після 10 років легального перебування. Але з листопада правила змінили. Тепер навіть після 10 років у країні постійного дозволу на проживання за цією програмою отримати не можна.

Через це деякі українці подаються на притулок, намагаючись отримати статус біженця. Такий статус дають тим, хто може довести, що зазнає переслідувань через расу, релігію, національність, політичні переконання або належність до певної соціальної групи.

Міністерство внутрішніх справ Британії у січні 2025 року опублікувало новий звіт про ситуацію в Україні. У ньому сказано, що активні бойові дії здебільшого тривають на сході країни. У звіті вказано, що заявник з західних областей України, ймовірно, не перебуває під загрозою насильства.

Також в документі стверджується, що люди можуть вільно пересуватись Україною та переїхати в інші області, де немає бойових дій. Зокрема, у переліку безпечних регіонів зазначено Київ, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Рівненську, Закарпатську та Волинську області.